Emas Dunia Menguat Ditopang Pelemahan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(Des)

Chicago: Harga emas dunia berbalik menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena dolar AS melemah setelah pelaku pasar mencerna pesan Federal Reserve (Fed).Mengutip Antara, Jumat, 27 Mei 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD1,3 atau 0,07 persen, menjadi ditutup pada USD1.847,60d per ons.Risalah pertemuan kebijakan Fed menyoroti sebagian besar peserta yang mendukung kenaikan suku bunga tambahan 50 basis poin pada pertemuan Juni dan Juli."Risalah tidak mengubah apa pun. Pasar mulai menyadari bahwa Fed akan terus mengambil langkah-langkah kuat untuk mengendalikan inflasi," kata kepala strategi komoditas Bart Melek, di TD Securities.Pertumbuhan emas juga dibatasi karena Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS turun menjadi 210.000 dalam pekan yang berakhir 21 Mei.Sementara itu, produk domestik bruto (PDB) riil negara itu turun pada tingkat tahunan sebesar 1,5 persen pada kuartal pertama 2022, menyusul peningkatan sebesar 6,9 persen pada kuartal keempat tahun 2021.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 9,5 sen atau 0,43 persen, menjadi ditutup pada USD21,965 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD8,1 atau 0,87 persen, menjadi ditutup pada USD937,4 per ons.