AS-Taiwan Bahas Perdagangan Usai Dikecualikan Grup Indo-Pasifik

Washington: Amerika Serikat (AS) akan meluncurkan pembicaraan perdagangan baru dengan Taiwan. Langkah itu hanya beberapa hari setelah Pemerintahan Joe Biden mengecualikan pulau yang diklaim Tiongkok itu dari rencana ekonomi yang berfokus pada Asia yang dirancang untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar.Mengutip Antara, Kamis, 2 Juni 2022, Washington dan Taipei akan bergerak cepat untuk mengembangkan peta jalan untuk Inisiatif AS-Taiwan yang direncanakan pada Perdagangan Abad ke-21 dalam beberapa minggu mendatang, yang akan diikuti oleh pertemuan langsung di ibu kota AS pada Juni, dua pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada wartawan selama briefing melalui telepon.Inisiatif ini akan bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan komitmen standar tinggi yang menciptakan kemakmuran inklusif dan tahan lama pada isu-isu yang mencakup fasilitasi bea cukai, memerangi korupsi, standar umum pada perdagangan digital, hak-hak buruh, standar lingkungan yang tinggi, dan upaya untuk mengekang perusahaan milik negara dan praktik non-pasar, kata salah satu pejabat AS.Inisiatif bilateral dalam beberapa hal sejajar dengan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) Pemerintahan Presiden AS Joe Biden, kemitraan ekonomi dengan 13 negara Asia yang ia luncurkan minggu lalu selama kunjungan ke Seoul dan Tokyo. Tetapi Amerika Serikat tidak mengundang Taiwan yang memiliki pemerintahan secara demokratis untuk bergabung dalam pembicaraan IPEF.Negara-negara yang didekati oleh Washington enggan bergabung dengan pulau itu karena takut membuat marah Beijing, menurut seorang pejabat AS yang terlibat dalam pembicaraan awal. Lebih dari 200 anggota Kongres AS telah mendesak Taiwan dimasukkan dalam IPEF.Pengumuman tentang pembicaraan Taiwan datang setelah pertemuan virtual pada Rabu, 1 Juni, antara Deputi Perwakilan Dagang AS Sarah Bianchi dan kepala negosiator perdagangan Taiwan John Deng.Berbicara di Taipei, Deng mengatakan mereka berharap akan ada peluang segera untuk menyegel kesepakatan perdagangan bebas yang telah lama dicari Taiwan dengan Amerika Serikat, menambahkan pulau itu juga masih berusaha untuk berpartisipasi dalam IPEF.Pembicaraan dengan Taiwan, yang dipimpin kantor Perwakilan Dagang AS, akan melengkapi beberapa dialog yang ada dengan pulau itu, termasuk yang dipimpin oleh Departemen Perdagangan mengenai kontrol ekspor dan masalah rantai pasokan lainnya, kata pejabat AS itu.Seperti IPEF, inisiatif dengan Taiwan tidak memerlukan persetujuan kongres karena tidak akan mencakup persyaratan akses pasar atau pengurangan tarif, pejabat tersebut menambahkan. Apa yang disebut otoritas negosiasi "jalur cepat" AS untuk perjanjian perdagangan utama berakhir pada Juli 2021, dan pemerintahan Biden belum meminta Kongres untuk memperbaruinya."Kami pikir ada banyak area kuat yang dapat kami cakup, yang akan benar-benar memperdalam keterlibatan ekonomi kami, ikatan ekonomi kami, tanpa berurusan dengan masalah akses pasar. Tapi tentu saja, jelas, kami tidak mengesampingkan apa pun untuk masa depan," kata pejabat itu.Seorang pejabat kedua mengatakan inisiatif baru itu menambah upaya lain untuk "menyoroti komitmen AS ke kawasan itu, khususnya secara ekonomi."Amerika Serikat tidak memiliki pilar ekonomi untuk keterlibatan Indo-Pasifik sejak mantan Presiden Donald Trump keluar dari perjanjian perdagangan trans-Pasifik multinasional, sebagian karena kekhawatiran atas pekerjaan AS.Tetapi para pakar perdagangan mempertanyakan apakah Washington dapat membangun momentum di balik kerangka kerja apa pun yang tidak menawarkan peningkatan akses ke pasar AS. Amerika Serikat tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan, produsen utama semikonduktor, tetapi telah meningkatkan keterlibatan dengan pulau itu karena Tiongkok berusaha mengisolasinya dari institusi global.