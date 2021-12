Berikut daftar 100 wanita paling berpengaruh pada 2021 versi Forbes:

Jakarta: Forbes merilis daftar 100 wanita berpengaruh yang masuk dalam The World's Most Powerful Women 2021. Untuk ketiga kalinya dalam 18 tahun, Forbes menyusun peringkat ini.Banyak perubahan terjadi. Kekuatan wanita di seluruh dunia terlihat sedikit berbeda pada tahun ini, dibandingkan dengan satu atau dua tahun lalu. Banyak wanita telah menduduki level c-suite.C-suite merupakan posisi eksekutif di level puncak atau tingkatan paling tinggi di sebuah perusahaan. Misalnya Chief Executive Officer (CEO), Chief Techonology Officer (CFO), Chief Marketing Officer (CMO), hingga Chief Financial Officer (CFO).1. Filantropi dan mantan istri Jeff Bezos, MacKenzie Scott.2. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris.3. Gubernur Bank Sentral Eropa Christine Lagarde.4. CEO GM Mary Barra.5. Filantropi Melinda French Gates.6. CEO Fidelity Investments Abigail Johnson.7. Ketua eksekutif Grupo Santander Ana Patricia Botín.8. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.9. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.10. CEO Accenture Julie Sweet.11. CEO CVS Health Karen Lynch.12. CEO United Parcel Service (UPS) Carol Tomé.13. CEO GlaxoSmithKline Emma Walmsley.14. CEO Citigroup Jane Fraser.15. Ketua DPR AS Nancy Pelosi.16. CEO Anthem Gail Koziara Boudreaux.17. CEO of Walgreens Boots Alliance Rosalind Brewer.18. CEO Alphabet Susan Wojcicki.19. CEO Oracle Safra Catz.20. CFO Alphabet Ruth Porat.21. CEO ThyssenKrupp Martina Merz.22. CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva.23. Selebriti, wanita pengusaha Oprah Winfrey.24. CEO Macquaire Shemara Wikramanayake.25. CEO Walmart International Judith McKenna.26. CEO Aviva Amanda Blanc.27. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.28. CFO Microsoft Amy Hood.29. CEO Engie Catherine MacGregor.30. CEO General Dynamics Phebe Novakovic.31. CEO ViacomCBS Shari Redstone.32. Pebisnis dan istri mendiang Steve Jobs, Laurene Powell Jobs.33. CEO Temasek Ho Ching.34. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern.35. CEO Royal Dutch Shell Jessica Uhl.36. COO Facebook Sheryl Sanberg.37. Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman.38. Presiden dan COO SpaceX Gwynne Shotwell.39. Menteri Keuangan AS Janet Yellen.40. CEO dan Presiden Northrop Grumman Corporation Kathy Warden.41. Presiden/CEO Nasdaq Adena Friedman.42. CEO dan CFO JPMorgan Marianne Lake, Jennifer Piepszak.43. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Wajed.44. Pengusaha tambang asal Australia Gina Rinehart.45. CEO TIAA Thasunda Brown Duckett.46. CEO Occidental Petroleum Vicki Hollub.47. CEO JP Morgan Asset & Wealth Management Mary Callahan Erdoes.48. Ilmuwan asal Jerman dan CMP BioNTech Ozlem Tureci.49. CEO Advanced Micro Devices Lisa Su.50. Pebisnis, Chairman Disney Television Studios dan ABC Entertainment Dana Walden.51. CEO Progressive Insurance Tricia Griffith.52. CEO HCL Corporation Roshni Nadar Malhotra.53. CEO Ark Invest Cathie Wood.54. Bos Amazon Studios Jennifer Salke.55. Executive Director Bank of Japan Tokiko Shimizu.56. Chairman Universal Filmed Entertainment Group Donna Langley.57. CEO First Abu Dhabi Bank Hana Al Rostamani.58. CEO Gree Dong Mingzhu.59. Gubernur Tokyo Yuriko Koike.60. Ekonom Elvira Nabiullina.61. CEO Fox News Suzanne Scott.62. CEO Duke Energy Lynn Good.63. CEO WarnerMedia Studios and Network Group Ann Sarnoff.64. CEO Epic Systems Judy Faulkner.65. CEO Deutsche Post Melanie Kreis.66. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati 67. CEO PepsiCo Amerika Latin Paula Santilli.68. Selebritas dan pengusaha Rihanna.69. Chairman Hong Kong Stock Exchange Laura Cha.70. Pemimpin Monarki Inggris Ratu Elizabeth II.71. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.72. Chairperson Biocon Kiran Mazumdar-Shaw.73. CEO Yum China Joey Wat.74. Selebritas, CEO Through Pacific Standard Reese Witherspoon.75. CEO Great Wall Motor Wang Feng Ying.76. Selebritas, pengusaha, Beyonce Knowles.77. CEO Sabanci Holding Guler Sabanci.78. Selebritas Taylor Swift.79. CEO Lens Technology Zhou Qunfei.80. Produser, Sutradara, dan Sineas Ava DuVernay.81. Director Li Ka Shing foundation Solina Chau.82. Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson.83. Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin.84. Venture capitalist asal AS Mary Meeker.85. Petenis Serena Williams.86. Presiden Slovakia Zuzana Caputova.87. CEO Ardian Dominique Senequier.88. Pebisnis asal India Falguni Nayar.89. CEO Hotel Shilla Lee Boo-jin.90. CEO 23andMe Anne Wojcicki.91. Ekonom asal Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala.92. Managing Director Easa Saleh Al Gurg Group Raja Easa Al Gurg.93. CEO Wellcome Trust Julia Gillard.94. Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan.95. CEO Forerunner Kristen Green.96. CEO Landmark Group Renuka Jagtiani.97. Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland.98. Pebisnis asal Nigeria Mo Abudu.99. Diplomat Kosta Rika Christiana Figueres.100. Data Engineer Frances Haugen.