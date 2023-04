Bitcoin Ambruk Akibat Kekhawatiran Lonjakan Suku Bunga Acuan, Beli atau Lewat?

Mengutip The Business Times, Kamis, 20 April 2023, token terbesar jatuh sebanyak 4,5 persen sebelum memangkas beberapa penurunan untuk diperdagangkan sekitar USD29.175 pada pukul 11.50 pagi di London pada Rabu waktu setempat. Ether turun enam persen, dan token yang lebih kecil seperti Solana dan Avalanche mengalami penurunan lebih tajam. Jakarta: Bitcoin kembali melemah dan bergerak di bawah level USD30 ribu yang diawasi ketat di tengah penurunan mata uang kripto yang lebih luas. Hal itu karena inflasi Inggris yang sangat tinggi memicu kekhawatiran suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama.Mengutip The Business Times, Kamis, 20 April 2023, token terbesar jatuh sebanyak 4,5 persen sebelum memangkas beberapa penurunan untuk diperdagangkan sekitar USD29.175 pada pukul 11.50 pagi di London pada Rabu waktu setempat. Ether turun enam persen, dan token yang lebih kecil seperti Solana dan Avalanche mengalami penurunan lebih tajam.





"Ini tampaknya menjadi likuidasi klasik dan reaksi pasar struktural," kata Analis Senior K33 Research Vetle Lunde.

"Dari apa yang kami perhatikan berbicara dengan dana lindung nilai yang berbeda, banyak yang terus mengalokasikan ke bitcoin setelah berada di sela-sela. Kami tentu tidak melihat adanya perubahan mendasar," pungkasnya.

(ABD)

Tak hanya itu, bursa saham Eropa dan ekuitas berjangka AS juga tergelincir. Sedangkan data harga konsumen Inggris menunjukkan inflasi tetap di atas 10 persen di Maret, menambah tanda-tanda baru bank sentral harus terus menaikkan biaya pinjaman.Itu membuat para pedagang berhenti sejenak setelah bitcoin melonjak sekitar 80 persen tahun ini, sebuah reli yang sebagian besar didorong oleh spekulasi bahwa penurunan suku bunga akan segera terjadi. Data dari Coinglass menunjukkan, aksi jual tiba-tiba memicu likuidasi posisi beli senilai USD175 juta di seluruh pasar kripto.Indikator ekonomi dari AS bulan ini juga melemahkan anggapan krisis di antara bank regional akan memaksa The Fed mengabaikan pengetatan. Ukuran utama inflasi AS menunjukkan tanda-tanda pelonggaran pada Maret, tetapi mungkin tidak cukup untuk mencegah pejabat The Fed mengubah taktik. Selain itu, pekerja AS melihat kenaikan gaji melebihi inflasi.Namun, Kepala Penelitian Kustodian Aset Digital Tembaga Fadi Aboualfa mengatakan, kegelisahan suku bunga baru-baru ini sepertinya tidak akan menggagalkan reli kripto tahun ini. Dia menunjuk pada tingkat pendanaan positif –investor lama membayar sedikit biaya kepada pedagang pendek– sebagai indikasi sentimen bullish secara keseluruhan.