G7 Ikut Batasi Harga Minyak Rusia USD60/Barel

Langkah Putin

Washington: Kelompok Tujuh negara (G7) dan Australia bergabung dengan Uni Eropa dalam mengadopsi batas harga minyak Rusia sebesar USD60 per barel. Hal ini menjadi sebuah langkah kunci untuk mencegah lonjakan harga minyak mentah dan membuat ekonomi Rusia tersendat.Uni Eropa perlu menetapkan harga diskon yang akan dibayar oleh negara lain ketika embargo UE atas minyak Rusia yang dikirim melalui laut dan larangan asuransi untuk pasokan tersebut mulai berlaku.Pembatasan harga, yang dipimpin oleh negara-negara G7, bertujuan untuk mencegah hilangnya minyak Rusia secara tiba-tiba ke dunia yang dapat menyebabkan lonjakan baru harga energi dan inflasi bahan bakar lebih lanjut.Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa perjanjian itu akan membantu membatasi sumber pendapatan utama Putin untuk perang ilegalnya di Ukraina sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi global.Kesepakatan itu muncul setelah serangkaian negosiasi di menit-menit terakhir. Polandia telah lama menahan perjanjian UE, berusaha untuk menetapkan batas serendah mungkin. Setelah lebih dari 24 jam musyawarah, ketika negara-negara UE lainnya mengisyaratkan mereka akan mendukung kesepakatan itu, Warsawa akhirnya mengalah.Pernyataan bersama koalisi G-7 menyatakan bahwa kelompok tersebut siap untuk meninjau dan menyesuaikan harga maksimum yang sesuai dengan mempertimbangkan perkembangan pasar dan dampak potensial pada anggota koalisi dan negara berpenghasilan rendah dan menengah."Melumpuhkan pendapatan energi Rusia adalah inti dari menghentikan mesin perang Rusia," kata Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas, seraya menambahkan bahwa dia senang batasan itu diturunkan beberapa dolar tambahan dari proposal sebelumnya. Dia mengatakan setiap dolar batas dikurangi menjadi USD2 miliar lebih sedikit untuk peti perang Rusia sebagaimana dikutip dari Arab News, Sabtu, 3 Desember 2022."Bukan rahasia lagi bahwa kami ingin harganya lebih rendah," tambah Kallas, menyoroti perbedaan di dalam UE.Dia mengatakan harga minyak dalam kisaran USD30 hingga USD40 dolar per barel akan merugikan Rusia secara substansial.Angka $60 mendekati harga minyak mentah Rusia saat ini, yang baru-baru ini turun di bawah $60 per barel. Beberapa orang mengkritiknya karena tidak cukup rendah untuk menjadi salah satu sumber pendapatan utama Rusia.Ini masih merupakan diskon besar untuk patokan internasional Brent, yang turun menjadi $85,48 per barel pada Jumat, tetapi bisa cukup tinggi bagi Moskow untuk tetap menjual meski menolak gagasan pembatasan.Ada risiko besar bagi pasar minyak global kehilangan minyak mentah dalam jumlah besar dari produsen No.2 dunia. Itu bisa menaikkan harga bensin untuk pengemudi di seluruh dunia, yang telah menimbulkan kekacauan politik bagi Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin di negara lain.Eropa sudah terperosok dalam krisis energi, dengan melonjaknya biaya hidup, sementara negara-negara berkembang bahkan lebih rentan terhadap pergeseran biaya energi.Tetapi Barat telah menghadapi tekanan yang meningkat untuk menargetkan salah satu penghasil uang utama Rusia, minyak, untuk memangkas dana yang mengalir ke Putin dan merugikan ekonomi Rusia saat perang di Ukraina.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan pembatasan itu akan memiliki efek untuk membatasi kemampuan Putin untuk keuntungan dari penjualan minyak dan membatasi kemampuannya untuk terus menggunakan uang itu untuk mendanai mesin perangnya.Namun, lebih banyak ketidakpastian di depan. Pembatasan Covid-19 di Tiongkok dan ekonomi global yang melambat dapat mengurangi kehausan akan minyak. Itulah yang ditunjukkan oleh OPEC dan negara-negara penghasil minyak sekutu, termasuk Rusia, dalam mengurangi pasokan ke dunia pada Oktober. Aliansi OPEC+ dijadwalkan bertemu lagi pada hari Minggu.Langkah OPEC+ akan bersaing dengan embargo UE yang dapat mengambil lebih banyak pasokan minyak dari pasar, meningkatkan kekhawatiran akan tekanan pasokan dan harga yang lebih tinggi. Rusia mengekspor sekitar 5 juta barel minyak per hari.Putin mengatakan tidak akan menjual minyak di bawah batas harga dan akan membalas negara-negara yang menerapkan tindakan tersebut. Namun, Rusia telah mengalihkan sebagian besar pasokannya ke India, Tiongkok, dan negara Asia lainnya dengan potongan harga karena pelanggan Barat telah menghindarinya bahkan sebelum embargo Uni Eropa.Rusia juga dapat menjual minyak dari pembukuan dengan menggunakan kapal tanker "armada gelap" dengan kepemilikan yang tidak jelas. Minyak dapat dipindahkan dari satu kapal ke kapal lain dan dicampur dengan minyak dengan kualitas serupa untuk menyamarkan asalnya.