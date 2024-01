Bursa Saham AS Volatile, Nasdaq Melemah 1,63%

Advertisement

Saham Eropa melemah

New York: Laju bursa saham Amerika Serikat (AS) bervariasi dengan kecenderungan melemah. Nasdaq melemah paling dalam pada penutupan perdagangan kemarin.Melansir Investing.com, Rabu, 3 Januari 2024, indeks utama S&P500 melemah 0,57 persen. Indeks komposit Nasdaq melemah 1,63 persen. Sedangkan indeks komposit Dow Jones atau DJIA naik 0,07 persen.Saham-saham seperti Appe, Intel Corp, Boeing Co dan Nike Inc alami profit taking pada perdagangan kemarin. Saham yang melemah paling dalam adalah Norwegian Cruises sebesar 8,5 persen, serta Royal Caribbean sebesar 7,221 persen dan Carnival Corp dengan minus 6,742 persen.Sementara itu, saham yang menguat adalah Moderna Inc dengan naik 13,12 persen. Disusul oleh Viatris Inc yang naik 5,17 persen serta Las Vegas Sands Corp yang naik 4,31 persen.Ahli Strategi Pasar dan Pendiri RW Advisory Ron William menuturkan pelaku pasar akan berubah menyusul poros dovish Fed yang telah lama ditunggu-tunggu. Volatilitas masih besar karena adanya pemantauan terhadap data terkini pasar.Saham-saham Eropa pada perdagangan Selasa ditutup sedikit lebih rendah, tak lama setelah benchmark regional mencapai level tertinggi dalam hampir dua tahun.Menurut data LSEG, Indeks Stoxx 600 berakhir turun 0,2 persen, menghapus kenaikan hampir 0,7 persen di awal sesi yang mencatat level tertinggi sejak 20 Januari 2022.Sementara itu, indeks manajer pembelian zona euro terbaru dari S&P Global menunjukkan Uni Eropa memasuki resesi pada kuartal ketiga tahun lalu."Kemerosotan yang tiada henti di bidang manufaktur berarti produksi terus menurun pada Desember," ujar Kepala Ekonom di Hamburg Commercial Bank Cyrus de la Rubia, dilansir CNBC International.