7 Perusahaan Indonesia Masuk Daftar Jadi yang Terbesar di Dunia

Jakarta: Perusahaan publik di seluruh dunia tercatat berhasil meningkatkan penjualan dan keuntungan pada tahun lalu. Kendati banyak tantangan yang harus dihadapi yakni pandemi, perang yang sedang berlangsung, hingga pasar yang tidak dapat diprediksi.Laporan laba rugi yang sehat ini setidaknya menutupi beberapa realitas yang mengganjal pemulihan ekonomi, mulai dari nilai saham yang jauh lebih rendah karena inflasi. Hingga perubahan pasar yang bearish.Melansir laman Forbes, Kamis, 19 Mei 2022, Forbes Global 2000 memberi peringkat perusahaan terbesar di dunia menggunakan empat metrik: penjualan, keuntungan, aset, dan nilai pasar.Turbulensi pasar telah menekan nilai pasar minimum yang harus dipertimbangkan untuk daftar 2022 menjadi USD7,6 miliar dibandingkan sebelumnya sebesar USD8,26 miliar pada 2021, tetapi nilai minimum untuk semua metrik lainnya naik dari tahun lalu.Berkshire Hathaway menjadi perusahaan publik nomor satu untuk pertama kalinya sejak Forbes mulai menerbitkan Global 2000 pada 2003, melengserkan Industrial and Commercial Bank of China, yang turun ke peringkat dua setelah sembilan tahun berturut-turut di urutan teratas daftar.Sementara ExxonMobil tahun ini bertengger di peringkat 15, naik dari nomor 317 pada 2021. Sedangkan Shell berada di posisi 16, naik dari nomor 324. Keuntungan kedua perusahaan berayun kembali ke wilayah positif setelah kerugian tahun lalu.Sebagai sebuah grup, perusahaan-perusahaan pada 2022 Global 2000 menyumbang pendapatan sebesar USD47,6 triliun, laba USD5,0 triliun, aset USD233,7 triliun, dan kapitalisasi pasar USD76,5 triliun. Ada 58 negara yang terwakili dalam daftar 2022. Amerika Serikat memiliki paling banyak dengan 590 perusahaan, diikuti oleh Tiongkok/Hong Kong (351), dan Jepang (196).Berikut, tujuh perusahaan asal Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes Global 2000:Berada di peringkat 349 dari total 2.000 perusahaan publik di seluruh dunia. Penjualan mencapai USD12,77 miliar, profit USD2,17 miliar, aset senilai USD117,74 miliar, dan market value sebesar USD50,14 miliar.Berada di peringkat 489 dari total 2.000 perusahaan publik di seluruh dunia. Penjualan mencapai USD9,53 miliar, profit USD1,96 miliar, aset senilai USD121,09 miliar, dan market value sebesar USD26,88 miliar.Berada di peringkat 517 dari total 2.000 perusahaan publik di seluruh dunia. Penjualan mencapai USD6,1 miliar, profit USD2,26 miliar, aset senilai USD87,69 miliar, dan market value sebesar USD67,62 miliar.Berada di peringkat 745 dari total 2.000 perusahaan publik di seluruh dunia. Penjualan mencapai USD10,02 miliar, profit USD1,73 miliar, aset senilai USD19,45 miliar, dan market value sebesar USD31,88 miliar.Berada di peringkat 1.153 dari total 2.000 perusahaan publik di seluruh dunia. Penjualan mencapai USD4,82 miliar, profit USD762,4 juta, aset senilai USD67,7 miliar, dan market value sebesar USD12,13 miliar.Berada di peringkat 1.750 dari total 2.000 perusahaan publik di seluruh dunia. Penjualan mencapai USD2,85 miliar, profit USD1,21 miliar, aset senilai USD2,43 miliar, dan market value sebesar USD9,82 miliar.Berada di peringkat 1.867 dari total 2.000 perusahaan publik di seluruh dunia. Penjualan mencapai USD123 juta, profit USD1,74 miliar, aset senilai USD4,29 miliar, dan market value sebesar USD3,38 miliar.