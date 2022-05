Pasar Tenaga Kerja Ketat, Tingkat Pengangguran AS Stabil di 3,6%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

Washington: Di tengah pasar tenaga kerja yang ketat, para pengusaha Amerika Serikat (AS) menambahkan 428 ribu pekerjaan pada April, dengan tingkat pengangguran stabil di 3,6 persen.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan, pertumbuhan pekerjaan yang tersebar luas, dipimpin oleh keuntungan dalam sektor pariwisata dan perhotelan, manufaktur, transportasi dan pergudangan. Menurut laporan yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), pertumbuhan total pekerjaan nonfarm payroll untuk Februari direvisi turun 36 ribu menjadi 714 ribu. Serta kenaikan untuk Maret direvisi turun 3.000 menjadi 428 ribu.Perusahaan-perusahaan berjuang karena pasokan pasar tenaga kerja tidak dapat memenuhi permintaan. Jumlah lowongan pekerjaan sedikit berubah menjadi 11,5 juta pada akhir Maret, level tertinggi dalam sejarah yang dimulai pada Desember 2000.Laporan ketenagakerjaan bulanan yang baru dirilis menunjukkan jumlah orang yang menganggur, bagaimanapun, turun sedikit dari enam juta pada Maret menjadi 5,9 juta pada April. Ini menunjukkan ada 1,9 posisi pekerjaan untuk setiap pengangguran."Pasar tenaga kerja sangat ketat, dan inflasi terlalu tinggi," kata Ketua Federal Reserve Jerome Powell Rabu sore pada konferensi pers, mencatat bank sentral bergerak cepat untuk menurunkan inflasi, dilansir Xinhua, Sabtu, 7 Mei 2022.Mengakui ada ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja, Powell mengatakan kebijakan The Fed akan memoderasi permintaan, yang akan membantu menurunkan lowongan pekerjaan. Dengan lebih banyak orang kembali ke pasar tenaga kerja, penawaran dan permintaan akan kembali seimbang.Laporan ketenagakerjaan April menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja turun sedikit menjadi 62,2 persen, masih sekitar satu poin di bawah tingkat pra-pandemi sebesar 63,4 persen.Penghasilan per jam rata-rata untuk semua karyawan pada nonfarm payrolls swasta naik 10 sen atau 0,3 persen menjadi USD31,85 pada April. Selama 12 bulan terakhir, penghasilan per jam rata-rata telah meningkat sebesar 5,5 persen.Departemen Perdagangan melaporkan pekan lalu, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS, ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, terus melonjak sebesar 6,6 persen pada Maret selama setahun terakhir, jauh di atas sasaran inflasi dua persen Fed.Laporan BLS juga menunjukkan tingkat pengangguran tidak berubah pada 3,6 persen pada April, yang sedikit di atas tingkat pra-pandemi 3,5 persen. The Fed pada Rabu menaikkan suku bunga acuannya setengah poin persentase, menandai kenaikan suku bunga paling tajam sejak tahun 2000, dan mengisyaratkan akan terus mendaki pada kecepatan itu pada beberapa pertemuan berikutnya.