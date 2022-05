Suku Bunga The Fed Naik 50 Poin, Dolar AS Terkoreksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Dolar AS jatuh ke level terendah satu minggu terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengesampingkan prospek kenaikan suku bunga 75 basis poin.Powell mengatakan dalam konferensi pers menyusul pernyataan kebijakan The Fed, bank sentral AS tidak secara aktif mempertimbangkan kenaikan 75 basis poin, tetapi lompatan tambahan 50 basis poin akan dibahas untuk beberapa pertemuan berikutnya. Itu terjadi setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, kenaikan terbesar dalam 22 tahun, dalam keputusan yang diperkirakan secara luas.“Pasar menilai pada dasarnya peluang 50/50 kenaikan 75 basis poin pada Juli, antara Juni dan Juli, jadi saya pikir take away paling penting di sini yang menurut saya pasar benar-benar terpaku, adalah apakah atau tidak ada kenaikan 75 basis poin di atas meja, dan dia (Powell) pada dasarnya mendorong kembali itu,” kata Ahli Strategi Senior Valas di TD Securities di New York Mazen Issa, dikutip dari Antara, Kamis, 5 Mei 2022.Indeks dolar turun tajam setelah komentar Powell, jatuh ke level terendah satu minggu di 102,48, sebelum merangkak kembali ke posisi terakhir di 102,62, turun 0,76 persen hari ini.Bank sentral AS juga mengatakan bahwa neraca USD9 triliun akan dibolehkan turun sebesar USD47,5 miliar per bulan pada Juni, Juli dan Agustus dan pengurangan akan meningkat menjadi USD95 miliar per bulan pada September.Investor telah mengevaluasi apakah reli yang mengirim indeks dolar ke level tertinggi dalam 20 tahun pekan lalu memiliki lebih banyak ruang untuk berjalan setidaknya dalam jangka pendek, dengan sebagian besar hawkishness yang diharapkan Fed sudah diperhitungkan ke pasar.Namun, The Fed diperkirakan akan memperketat kebijakan lebih dari rekan-rekannya. Eropa, misalnya, sedang berjuang dari pertumbuhan yang lebih lemah dan gangguan energi karena sanksi yang dikenakan pada Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Dolar AS juga diuntungkan dari arus safe haven karena pembatasan covid-19 di Tiongkok memicu kekhawatiran tentang pertumbuhan global dan gangguan rantai pasokan baru.Beijing menutup sejumlah stasiun metro dan rute bus dan memperpanjang pembatasan covid-19 di banyak tempat umum pada Rabu, 4 Mei 2022, memfokuskan upaya untuk menghindari nasib Shanghai, di mana jutaan orang telah dikunci ketat selama lebih dari sebulan.Data AS menunjukkan pengusaha swasta mempekerjakan pekerja paling sedikit dalam dua tahun pada April di tengah kekurangan tenaga kerja yang terus-menerus dan meningkatnya biaya, yang paling memukul usaha kecil. Rilis ekonomi utama AS minggu ini adalah laporan pekerjaan pemerintah untuk April yang akan dirilis pada Jumat, 6 Mei 2022.