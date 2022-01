AS Berhasil Turunkan Defisit Anggaran hingga 34% di Periode Oktober-Desember 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mencatat defisit anggaran AS menyusut dalam tiga bulan pertama tahun fiskal atau periode Oktober-Desember 2021 di tengah lonjakan pajak yang dibayarkan oleh individu dan perusahaan. Kondisi itu terjadi di tengah tekanan yang diakibatkan pandemi covid-19 "Ketika pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19 semakin cepat, pemerintah menghasilkan pendapatan sepertiga lebih banyak dibandingkan dengan periode yang sama di 2021, dengan total rekor lebih dari USD1 triliun," ungkap data Departemen Keuangan AS, dilansir dari The Business Times, Senin, 17 Januari 2022.Departemen Keuangan AS menyatakan defisit menyempit menjadi USD378 miliar pada periode Oktober-Desember 2021 atau 34 persen lebih rendah dibandingkan dengan kuartal yang sama di 2020. Pengeluaran juga mencapai rekor USD1,4 triliun pada kuartal tersebut, tetapi hanya empat persen lebih tinggi dari periode yang sama di tahun sebelumnya.Menurut pejabat senior Departemen Keuangan AS, dengan kecepatan inflasi yang meningkat, bunga yang dibayarkan atas utang pemerintah naik 15 persen dan hampir seluruhnya karena kenaikan biaya pinjaman untuk sekuritas yang disesuaikan dengan inflasi.Pada Desember 2021 saja, pembayaran bunga melonjak 23 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan indeks harga konsumen AS melonjak tujuh persen untuk 12 bulan yang berakhir pada Desember, tingkat tertinggi dalam empat dekade.Bulan terakhir tahun ini juga mencatat defisit terkecil sejak September 2019, kata seorang pejabat Departemen Keuangan. Dan ketika disesuaikan dengan perbedaan kalender yang menggeser beberapa pembayaran manfaat, pemerintah sebenarnya mencatat surplus kecil sebesar USD2 miliar.