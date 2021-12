Defisit Perdagangan Barang AS Tembus Rekor di November 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Defisit perdagangan barang Amerika Serikat (AS) mencapai rekor pada November 2021 karena kinerja impor meroket dan ekspor tergelincir. Kondisi itu terjadi di tengah upaya Pemerintahan Joe Biden menekan penyebaran varian covid-19 baru bernama Omicron karena bisa mengganggu upaya pemulihan ekonomi."Defisit perdagangan barang melebar bulan lalu sebesar 17,5 persen menjadi USD97,8 miliar dari USD83,2 miliar pada Oktober," kata Departemen Perdagangan AS, dilansir dari The Business Times, Jumat, 31 Desember 2021.Angka itu melebihi rekor defisit sebelumnya pada September sebesar USD97 miliar. Ekspor barang turun 2,1 persen, sementara impor naik 4,7 persen. Laporan itu juga menunjukkan persediaan grosir naik 1,2 persen bulan lalu. Kemudian persediaan ritel meningkat 2,0 persen.Sementara itu, pertumbuhan ekonomi AS melambat tajam pada kuartal ketiga di tahun ini di tengah meningkatnya infeksi covid-19. Akan tetapi aktivitas telah meningkat dan menempatkan ekonomi negara Paman Sam itu berada di jalur untuk mencatat kinerja terbaiknya tahun ini sejak 1984."Produk Domestik Bruto (PDB) AS) meningkat pada tingkat tahunan 2,3 persen," kata Departemen Perdagangan AS dalam pembacaan ketiga pertumbuhan PDB untuk kuartal Juli-September.Angka itu naik dari laju 2,1 persen yang diperkirakan bulan lalu tetapi masih yang paling lambat sejak kuartal kedua 2020, ketika ekonomi mengalami kontraksi bersejarah setelah langkah-langkah wajib yang keras untuk menahan gelombang pertama kasus virus korona.Ekonom yang disurvei memperkirakan pertumbuhan PDB kuartal ketiga di tahun ini tidak direvisi pada kecepatan 2,1 persen.Ekonomi tumbuh pada tingkat 6,7 persen pada kuartal kedua 2021. Laju pertumbuhan kuartal terakhir yang lebih lambat juga mencerminkan kekurangan kendaraan bermotor di tengah rantai pasokan global yang tegang.