Dolar AS Menguat Jelang Rilis Data Ekonomi

Washington: Kurs dolar AS (USD) menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Kondisi ini terjadi saat pelaku pasar tengah menunggu data ekonomi utama Melansir Xianhua, Rabu, 11 Agustus 2021, indeks yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama terpantau naik 0,12 persen pada 93,0569.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1721 per USD dari 1,1741 per USD di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,3839 per USD dari 1,3852 per USD di sesi sebelumnya.Adapun dolar Australia naik menjadi 0,7349 per USD dari 0,7335 dolar. Sementara itu, dolar AS dibeli setara 110,57 yen Jepang, atau lebih tinggi dari level 110,28 yen Jepang pada sesi sebelumnya.Selain itu, dolar AS terhadap franc Swiss naik menjadi 0,9228 franc Swiss dari 0,9200 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2526 dolar Kanada dari 1,2572 dolar Kanada.Adapun indeks harga konsumen AS dan indeks harga produsen yang merupakan dua ukuran utama inflasi, masing-masing dijadwalkan diumumkan pada hari ini dan besok.(DEV)