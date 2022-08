Survei: 47% Panelis Yakin AS Masuk Resesi di 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Survei National Association for Business Economics (NABE) menunjukkan sekitar seperlima panelis yakin Amerika Serikat sudah dalam resesi. Sementara 47 persen memperkirakan resesi akan dimulai pada akhir 2022 atau triwulan pertama 2023.Dikutip dari Antara, Selasa, 23 Agustus 2022, menurut Survei Kebijakan Ekonomi NABE terbaru, sekitar 73 persen panelis menunjukkan mereka tidak terlalu yakin atau sama sekali tidak yakin The Fed tak akan mampu menurunkan inflasi ke target 2,0 persennya dalam dua tahun ke depan tanpa memicu resesi.Pada Maret, rekor 77 persen dari panel memandang kebijakan moneter terlalu stimulatif. Sejak itu, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), badan pembuat kebijakan Fed, telah menyetujui empat kenaikan suku bunga berturut-turut, mengangkat suku bunga acuan sebesar 225 basis poin ke kisaran target 2,25 persen hingga 2,50 persen.Sebelumnya, bank investasi Wall Street, Goldman Sachs, memperkirakan 30 persen peluang ekonomi Amerika Serikat (AS) menuju resesi selama 2023. Angka itu naik dari 15 persen sebelumnya, menyusul rekor inflasi tinggi dan latar belakang ekonomi makro yang lemah karena konflik Ukraina."Kami sekarang melihat risiko resesi lebih tinggi dan lebih banyak di depan," kata ekonom Goldman.Sementara itu, ekonom di Morgan Stanley, bank investasi Wall Street lainnya, menempatkan kemungkinan resesi AS untuk 12 bulan ke depan di sekitar 35 persen."Pada titik ini, resesi tidak lagi hanya merupakan risiko ekor mengingat kesulitan Fed dengan inflasi," kata Morgan Stanley.The Fed tidak akan gentar dalam pertempurannya melawan inflasi paling intens di Amerika Serikat sejak 1980-an. Sekalipun jika itu berarti periode berkelanjutan dari kelemahan ekonomi dan pasar pekerjaan yang melambat.Ketua Fed Jerome Powell menanggapi pertanyaan tentang apakah ekonomi AS berada dalam atau di puncak resesi, sebuah gagasan yang dia tolak, karena perusahaan-perusahaan AS terus merekrut lebih dari 350 ribu pekerja tambahan setiap bulan."Saya tidak berpikir AS saat ini dalam resesi," katanya.