Dolar AS Turun Karena Aksi Ambil Untung

New York: Dolar AS jatuh pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena investor mengevaluasi seberapa tinggi The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga dalam pertemuan akhir bulan ini. Investor mengambil keuntungan setelah reli kuat yang mengirim greenback ke tertinggi dua dekade sehari sebelumnya.Greenback telah melonjak karena The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga lebih cepat dan lebih jauh dari bank sentral sejenis ketika inflasi melonjak ke level tertinggi empat dekade. Dolar AS naik sebentar pada Jumat, 15 Juli 2022, setelah data menunjukkan bahwa penjualan ritel AS meningkat lebih tinggi dari yang diharapkan pada Juni."Ini sedikit lebih baik dari yang diharapkan, tapi saya pikir semua orang menyadari bahwa mungkin itu karena inflasi," kata Analis Senior di FXStreet.com di New York Joseph Trevisani dikutip dari Antara, Sabtu, 16 Juli 2022.Dia menambahkan bahwa investor menutup posisi sebelum akhir pekan, dan setelah pergerakan dolar AS yang panjang dan kuat.Data lain menunjukkan bahwa produksi manufaktur merosot untuk bulan kedua berturut-turut pada Juni. Konsumen AS mengurangi ekspektasi inflasi mereka pada Juli.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun menjadi 108,04, melemah 0,47 persen hari ini, setelah mencapai 109,29 pada Kamis, 14 Juli 2022, tertinggi sejak September 2002.Pedagang meningkatkan taruhan bahwa Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat setelah data pada Rabu, 13 Juli 2022, menunjukkan harga konsumen tahunan AS melonjak 9,1 persen pada Juni, peningkatan terbesar dalam lebih dari empat dekade.Namun demikian, peluang pergerakan 100 basis poin turun setelah dua pejabat Fed yang paling hawkish mengatakan mereka akan lebih memilih kenaikan 75 basis poin.Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic juga memperingatkan terhadap bank sentral yang bergerak "terlalu dramatis" dapat merusak tren positif dalam perekonomian.Dana berjangka Fed sekarang menunjukkan peluang 81 persen untuk kenaikan 75 basis poin dan peluang 19 persen untuk kenaikan 100 basis poin.Euro menghadapi dua katalis potensial utama minggu depan. Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin untuk pertama kalinya sejak 2011 ketika bertemu pada 21 Juli.Investor juga akan fokus pada apakah pipa gas penting Nord Stream 1 ke Jerman dari Rusia akan dibuka kembali, setelah ditutup untuk pemeliharaan minggu ini.Direncanakan untuk dibuka kembali pada 21 Juli, tetapi pemerintah Eropa khawatir bahwa Moskow dapat memperpanjangnya untuk membatasi pasokan gas Eropa, mengganggu rencana untuk membangun penyimpanan untuk musim dingin.