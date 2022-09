Penguatan Dolar AS Buat Harga Minyak Dunia Ambruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia bergerak turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), dibebani oleh dolar AS yang lebih kuat. Mata uang Paman Sam terus menunjukkan taringnya jelang pengumuman The Fed yang diramal bakal kembali menaikkan suku bunga.Mengutip Xinhua, Rabu, 21 September 2022, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober turun USD1,28 atau 1,5 persen menjadi USD84,45 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman November kehilangan USD1,38 atau 1,5 persen menjadi USD90,62 per barel di London ICE Futures Exchange.Harga minyak berada di bawah tekanan karena dolar AS terapresiasi dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga besar lainnya oleh Federal Reserve. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,44 persen menjadi 110,2150 pada akhir perdagangan Selasa. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS.Pedagang juga menunggu data stok bahan bakar AS karena Administrasi Informasi Energi AS akan merilis laporan status minyak mingguan pada Rabu waktu setempat.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena Wall Street bersiap untuk pengumuman suku bunga Federal Reserve. Ketua The Fed Jerome Powell tetap berkomitmen memerangi lonjakan inflasi karena berdampak terhadap perekonomian.Indeks Dow Jones Industrial Average merugi 313,45 poin atau 1,01 persen menjadi 30.706,23. Indeks S&P 500 turun 43,96 poin atau 1,13 persen menjadi 3.855,93. Lalu indeks Komposit Nasdaq turun 109,97 poin, atau 0,95 persen, menjadi 11.425,05.Semua 11 sektor utama di indeks S&P 500 berakhir merah, dengan real estat dan material masing-masing turun 2,57 persen dan 1,9 persen, memimpin kerugian. Investor menilai seberapa tinggi The Fed akan menaikkan suku bunga ketika menyimpulkan pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu waktu setempat.