Saham Berjangka AS Rebound Setelah Tergelincir Pekan Lalu

New York: Bursa saham berjangka Amerika Serikat (AS) dibuka sedikit lebih tinggi pada Senin, 9 September 2021 waktu AS setelah Dow tergelincir dari rekor tertinggi pada Jumat pekan lalu.Melansir CNBC International, Selasa, 7 September 2021, Dow Jones Industrial Average berjangka naik 82 poin atau 0,23 persen. S&P 500 dan Nasdaq 100 berjangka masing-masing naik 0,21 persen dan 0,31 persen.Adapun dalam perdagangan reguler Jumat, Dow kehilangan 74,73 poin atau 0,21 persen, sementara S&P 500 turun sedikit 0,03 persen. Nasdaq yang didominasi saham teknologi naik 0,21 persen.Adapun kerugian terjadi setelah laporan ketenagakerjaan AS pada Agustus jauh dari harapan, menyoroti kekhawatiran lanjutan tentang penyebaran covid-19 dan varian delta.Kepala strategi pasar LPL Financial Ryan Detrick mengatakan masih ada kemungkinan rebound yang kuat dalam ketenagakerjaan dalam beberapa bulan mendatang. Namun, laporan ketenagakerjaan Agustus berpotensi menunda jadwal tapering The Fed yang diperkirakan akan dimulai tahun ini."Ketua The Fed, Powell, telah menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja akan menjadi petunjuk terkait kapan harus mulai mengurangi pembelian aset," ujar Detrick."Dengan pasar tenaga kerja berada di bawah beberapa tekanan jangka pendek, The Fed mungkin akan berhati-hati dan menghindari bertindak sebelum waktunya," pungkasnya.(DEV)