Investor Cerna Data Ekonomi, Dolar AS Melempem

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) bergerak lebih rendah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Hal ini karena pelaku pasar mencerna data ekonomi yang baru dirilis.Melansir Xinhua, Selasa, 18 Mei 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,17 persen menjadi 90,1661.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2158 dolar AS dari 1,2143 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,4143 dolar AS dari 1,4100 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7770 dolar AS dari 0,7785 dolar AS.Sementara dolar AS dibeli 109,17 yen Jepang, lebih rendah dari 109,35 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9023 franc Swiss dari 0,9021 franc Swiss, dan jatuh menjadi 1,2062 dolar Kanada dari 1,2112 dolar Kanada.Di sisi data, Federal Reserve New York mengatakan indeks manufaktur Empire State, metrik utama untuk mengukur pertumbuhan aktivitas bisnis di Negara Bagian New York, turun menjadi 24,3 pada Mei dari 26,3 pada April.Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal mengharapkan pembacaan 24,8. Laporan Empire State secara luas dipandang sebagai indikator utama tren nasional, yang menarik perhatian pasar.Sebelumnya saham-saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street, ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Tiga indeks utama AS terbebani oleh kelemahan di sektor layanan teknologi dan komunikasi.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 54,34 poin atau 0,16 persen menjadi 34.327,79. S&P 500 kehilangan 10,56 poin, atau 0,25 persen, menjadi 4.163,29. Indeks Komposit Nasdaq turun 50,93 poin atau 0,38 persen menjadi 13.379,05.Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah. Sektor layanan komunikasi dan teknologi masing-masing turun 0,88 persen dan 0,7 persen, memimpin pelemahan. Sementara sektor energi naik 2,3 persen, menjadi grup dengan kinerja terbaik.(AHL)