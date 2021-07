Dolar AS Rebound, Libas Euro dan Poundsterling

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Penguatan ini terjadi di tengah pelemahan mata uang euro dan poundsterling Inggris.Melansir Xinhua, Sabtu, 31 Juli 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,33 persen menjadi 92,1701.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1857 dolar AS dari 1,1890 dolar AS di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,3891 dolar AS dari 1,3967 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7335 dolar AS dari 0,7400 dolar.Sementara dolar AS dibeli 109,75 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,46 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9061 franc Swiss dari 0,9055 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2478 dolar Kanada dari 1,2439 dolar Kanada.Pelaku pasar menguraikan indikator utama pada inflasi AS. Departemen Perdagangan AS melaporkan, tidak termasuk makanan dan energi, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) meningkat 0,4 persen bulan lalu.Apa yang disebut indeks harga PCE inti melonjak 3,5 persen pada Juni dari tahun lalu, menyusul kenaikan 3,4 persen tahun-ke-tahun pada Mei. Indeks harga PCE inti adalah ukuran inflasi pilihan Federal Reserve untuk target dua persen yang fleksibel.(AHL)