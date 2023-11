Masih Berfluktuasi, Ini Prediksi Teknikal Aset Bitcoin

baca juga: Kominfo dan Bappebti Diimbau Hapus Aplikasi Binance dari Indonesia



Jakarta: Financial Expert Ajaib Kripto , Panji Yudha menuturkan harga Bitcoin masih bertahan di level tertingginya tahun ini berkat kepemilikan jangka panjang terhadap Bitcoin terus menguat. Diperkuat oleh data dari Glassnode yang mengungkapkan sekitar 70 persen pasokan Bitcoin belum berpindah tangan atau diperdagangkan dalam setahun terakhir."Hal ini mencerminkan keyakinan dan sentimen positif investor terhadap masa depan Bitcoin. Di sisi lain, optimisme semakin meningkat terkait Bitcoin di pasar Amerika Serikat, terutama terkait potensi Exchange-Traded Fund (ETF) Bitcoin,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 November 2023.Dia menjelaskan, sepanjang tiga pekan terakhir Bitcoin (BTC) telah beberapa kali berupaya untuk breakout harga USD38 ribu per keping namun masih belum berhasil.Maka saat ini BTC berpotensi masih akan bergerak kisaran MA-20 sekitar USD36.800 per keping hingga resistance USD37.950 per keping. Sementara, untuk menuju ke USD40 ribu per keping, Bitcoin harus menembus resistance USD38 ribu per keping dan bertahan di atas level tersebut."Namun, jika BTC breakdown MA-20, maka BTC berpotensi untuk turun ke support terdekat di USD36 ribu per keping dan support selanjutnya di USD35 ribu per keping.” jelas dia.Dia pun meminta investor untuk memperhatikan jadwal ekonomi yang padat minggu ini, yang dapat memengaruhi sentimen pasar dan kepercayaan investor aset kripto."Fokus pada data kepercayaan konsumen yang memberikan gambaran luas tentang kondisi ekonomi, bersama dengan diskusi tiga gubernur Federal Reserve tentang kebijakan moneter," kata dia.Pertemuan ini dapat memberikan wawasan mendalam terhadap arah kebijakan dan potensi dampaknya terhadap pasar. Selain itu, perhatian akan beralih ke pengumuman data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga, yang diharapkan tetap stabil."Tidak kalah penting data inflasi PCE diperkirakan mengalami sedikit penurunan, yang mungkin menjadi indikator positif bagi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan," tegas dia.