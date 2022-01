Dolar AS Alami Kenaikan Moderat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Mata uang Dolar AS (USD) menunjukkan kenaikan moderat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah lelang obligasi pemerintah yang menyediakan perlindungan terhadap inflasi (Treasury Inflation Protected Securities-TIPS) bertenor 10 tahun dan investor mencerna data ekonomi. USD pada awalnya beringsut lebih rendah setelah rilis data ekonomi yang mengecewakan, greenback membalikkan kerugiannya setelah imbal hasil obligasi pemerintah sebagian pulih setelah lelang TIPS 10-tahun yang menunjukkan permintaan asing yang lemah untuk surat utang tersebut.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang dunia lainnya, terakhir naik 0,13 persen. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun berada di 1,8325 persen, turun dari tertinggi dua tahun mereka di 1,902 persen yang dicapai pada Rabu, 19 Januari 2022."Sementara imbal hasil lebih lemah, mereka masih pada level yang tinggi, dan dolar terus menarik dukungan menjelang pertemuan Fed minggu depan," kata Analis Pasar Senior di Western Union Business Solutions Joe Manimbo dikutip dari Antara, Jumat, 21 Januari 2022.Kenaikan imbal hasil acuan telah didorong oleh ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve AS akan memperketat kebijakan moneter pada laju yang lebih cepat dari yang diantisipasi sebelumnya. Dana Fed berjangka telah sepenuhnya memperkirakan kenaikan suku bunga pada Maret dan total empat kenaikan pada tahun ini.Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bank sentral diperkirakan akan mengadakan pertemuan kebijakan moneter dua hari pada Selasa, 25 Januari 2022, para pelaku pasar akan menganalisis dengan cermat pernyataan komite mengenai garis waktu pengetatan."Mata uang bergerak pada kisaran ketat, menunggu bank sentral minggu depan," kata Manimbo.Euro terakhir berada di 1,1313 per USD, di bawah level tertinggi sebelumnya di 1,1369 per USD. Poundsterling 0,03 persen lebih tinggi pada 1,3615 per USD dan yen secara nominal lebih rendah pada 114,14 per USD.Aussie menguat 0,41 persen menjadi 0,7241 per USD , memperpanjang kenaikan dari hari sebelumnya, dan dolar Kanada membalikkan kenaikan sebelumnya, dengan satu USD senilai 1,2474 dolar Kanada.Krona Norwegia jatuh setelah bank sentral memilih untuk mempertahankan suku bunga pada 0,5 persen dan mengatakan pihaknya di jalur untuk kenaikan suku bunga pada Maret. Krona terakhir turun 0,16 persen terhadap USD.Di antara mata uang kripto, bitcoin terakhir menguat 3,0 persen pada USD 42.916. Sementara saingannya yang lebih kecil ethereum meningkat 4,3 persen menjadi USD3.215.