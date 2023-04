Aroma Krisis Global Merebak, Deloitte akan Pangkas 1.200 Pekerja di AS

baca juga: Miris, Walt Disney Mulai PHK Ribuan Karyawan Pekan Depan!





New York: Deloitte akan memangkas sekitar 1.200 pekerjaan atau 1,5 persen dari tenaga kerjanya di Amerika Serikat (AS). Financial Times melaporkan pada Jumat, 21 April), mengutip komunikasi internal karyawan. PHK di perusahaan audit akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasihat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.Awal pekan ini, saingan Deloitte, Ernst & Young, mengatakan pihaknya memangkas lima persen tenaga kerjanya di AS, kurang dari seminggu setelah keberatan unit tersebut menghentikan rencana raksasa akuntansi global itu untuk membubarkan unit audit dan konsultasinya."Bisnis AS kami terus mengalami permintaan klien yang kuat. Karena pertumbuhan dalam praktik tertentu moderat, kami mengambil tindakan personel yang sederhana jika diperlukan," kata Deloitte dalam pernyataan e-mail kepada Reuters, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu, 22 April 2023.Beberapa perusahaan keuangan telah memangkas pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir termasuk bank-bank besar Wall Street, manajer aset dan fintech di tengah lingkungan ekonomi makro yang bergejolak yang telah menekan konsumen dan menurunkan permintaan di beberapa unit bisnis andalan. Deloitte adalah bagian dari firma akuntansi Empat Besar atau Big Four yang mencakup EY, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.