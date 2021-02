Janet Yellen: Infrastruktur Pasar Keuangan AS Tangguh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan regulator utama menegaskan infrastruktur inti pasar keuangan Amerika Serikat (AS) terbukti tangguh. Apalagi selama volatilitas tinggi baru-baru ini dan volume perdagangan yang besar melibatkan GameStop Corp dan saham lainnya.Departemen Keuangan AS menggarisbawahi pentingnya Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) merilis studi tepat waktu tentang peristiwa tersebut. Ini dikatakannya setelah pertemuan tingkat tinggi yang diadakan oleh Yellen pada Kamis, 4 Februari 2021 waktu setempat untuk meninjau hiruk-pikuk perdagangan.Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS menuturkan SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) sekarang sedang meninjau apakah praktik perdagangan konsisten dengan perlindungan investor dan pasar yang adil dan efisien.Yellen dan kepala SEC, CFTC, Dewan Federal Reserve dan Federal Reserve Bank of New York membahas fungsionalitas pasar dan praktik perdagangan baru-baru ini dalam ekuitas, komoditas, dan pasar terkait selama pertemuan."Regulator percaya infrastruktur inti tangguh selama volatilitas tinggi dan volume perdagangan yang besar dan setuju tentang pentingnya SEC yang merilis studi tepat waktu tentang peristiwa tersebut," katanya, dikutip dari Antara, Jumat, 5 Februari 2021."Menteri Yellen percaya sangat penting untuk menegakkan integritas pasar ini dan memastikan perlindungan investor."Yellen mengatakan kepada "Good Morning America" ABC pada Kamis pagi, dia dan regulator pasar keuangan berusaha untuk memahami secara mendalam apa yang terjadi sebelum mempertimbangkan adanya tindakan.(AHL)