3 Indeks Utama Saham AS Kompak Ambruk, Kenapa?

Sentimen konsumen AS





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Saham -saham Amerika Serikat ( AS ) bergerak turun pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Pelemahan terjadi karena sentimen konsumen yang mengecewakan membebani selera risiko investor Mengutip Xinhua, Sabtu, 13 Mei 2023, indeks Dow Jones Industrial Average turun 8,89 poin atau 0,03 persen menjadi 33.300,62. Kemudian indeks S&P 500 merosot 6,54 poin atau 0,16 persen menjadi 4.124,08. Indeks Komposit Nasdaq tertekan 43,76 poin atau 0,35 persen menjadi 12.284,74.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, di mana utilitas dan kebutuhan pokok konsumen memimpin kenaikan dengan naik masing-masing 0,44 persen dan 0,36 persen. Kebijakan konsumen dan keuangan memimpin penurunan dengan penurunan masing-masing 0,89 persen dan 0,41 persen.Indeks sentimen konsumen AS turun menjadi 57,7 pada Mei, turun dari 63,5 pada April dan lebih rendah dari perkiraan konsensus 63, menurut data awal yang dikeluarkan oleh Pusat Survei Konsumen Universitas Michigan. Pembacaan sentimen konsumen terendah sejak November 2022 meredam sentimen pasar pada Jumat."Kemunduran di bank-bank regional AS memberi tekanan tambahan pada Indeks S&P 500 dan pedagang tetap khawatir tentang potensi default AS," kata Analis Pemasok Informasi Pasar FX Empire Vladimir Zernov.Pertemuan yang dijadwalkan antara Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin Kongres pada Jumat waktu setempat ditunda hingga minggu depan, menambah lebih banyak ketidakpastian pada krisis plafon utang AS.Gubernur The Fed Michelle Bowman mengatakan pembacaan terbaru indeks harga konsumen AS dan laporan ketenagakerjaan AS terbaru untuk April belum meyakinkannya bahwa inflasi turun. "Inflasi tetap terlalu tinggi, dan ukuran inflasi inti tetap tinggi, dengan penurunan pengangguran dan pertumbuhan upah yang sedang berlangsung," pungkas Bowman.