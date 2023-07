Belum Lanjutkan Reli, Harga Emas Dunia Masih Berkilau

baca juga: Berikut Rincian Harga Emas Antam Hari Ini





Sydney: Harga emas naik pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas naik tipis dan belum melanjutkan rally karena masih menunggu langkah The Fed terhadap suku bunga.Melansir investing.com, Rabu, 5 Juli 2023, harga emas acuan XAU/USD menunjukkan kenaikan sebesar 0,01 persen atau 0,28 bps ke level USD1.926. per ounce. Dalam setahun harga emas sudah naik sebesar 6,11 persen.Pelaku pasar mayoritas mewaspadai harga emas menjelang sinyal lanjutan dari The Fed. Keyakinan ini dimulai dengan notulen rapat bank sentral Juni, yang akan dirilis pada Rabu setempat. Investor masih mewaspadai langkah bank sentral AS yang memperkirakan adanya dua kenaikan lagi tahun ini.Kenaikan suku bunga menjadi pertanda buruk bagi emas, mengingat bahwa kenaikan tersebut meningkatkan biaya peluang untuk memiliki logam mulia. Data nonfarm payroll untuk Juni juga akan terbit pada Jumat, dan diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam keputusan suku bunga The Fed.Pelaku pasar memperkirakan peluang sebesar 88 persen the Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin di Juli, mengingat inflasi masih berada di atas kisaran target bank sentral. Prospek suku bunga yang tinggi sangat membebani emas selama dua bulan terakhir, dan diperkirakan akan membatasi pemulihan besar pada logam mulia tahun ini.