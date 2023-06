Arab Saudi Naikkan Semua Harga Minyak Mentah di Juli 2023

Mengutip The Business Times, Rabu, 7 Juni 2023, Saudi Aramco milik Pemerintah Arab Saudi akan menaikkan harga minyak mentah Arab Light untuk dijual ke Asia sebesar 45 sen AS per barel menjadi USD3 di atas patokan regional.

Perusahaan juga menerapkan kenaikan 45 sen AS per barel untuk menentukan harga semua jenis minyak mentah lainnya ke Asia, pasar yang merupakan pembeli terbesar minyak Arab Saudi. Harga ke AS dan ke Eropa Barat Laut semuanya akan naik sebesar 90 sen AS per barel, sementara pembeli di wilayah Mediterania akan mengalami kenaikan 60 sen AS per barel.



"Dengan Arab Saudi memangkas produksi pada Juli dan kemungkinan permintaan domestik yang lebih tinggi karena suhu yang lebih hangat, harga resmi yang lebih tinggi bertujuan untuk memastikan ekspor minyak mentah yang lebih rendah bulan depan," kata Analis Komoditas UBS Group Giovanni Staunovo.