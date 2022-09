Harga Minyak Dunia Melonjak Lagi Nih!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak dunia bergerak naik tajam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), didukung oleh penurunan stok bahan bakar Amerika Serikat . Di sisi lain, para perdagang juga terus memantau dampak dari keputusan The Fed yang kembali menaikkan suku bunga.Mengutip Xinhua, Kamis, 29 September 2022, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November naik USD3,65 atau 4,7 persen menjadi USD82,15 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman November bertambah USD3,05 atau 3,5 persen menjadi USD89,32 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan bahwa persediaan minyak mentah negara itu turun 0,2 juta barel selama pekan yang berakhir 23 September. Analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan pasokan minyak mentah AS akan menunjukkan kenaikan 0,4 juta barel.Menurut EIA, total persediaan bensin motor turun 2,4 juta barel pekan lalu, sementara persediaan bahan bakar sulingan turun 2,9 juta barel. Harga juga mendapat dukungan dari pembatasan pasokan di Teluk Meksiko AS.