Wall Street Lanjutkan Rally, Giliran Nasdaq Ngebut Paling Kencang

Washington: Indeks utama di Wall Street menguat pada penutupan perdagangan kemarin (Rabu pagi WIB). Kenaikan indeks utama ini melanjutkan tren dari kemarin seiring dengan melemahnya dolar AS dan membaiknya harga minyak. Dow Jones Industrial Avarege (DJIA) naik sebesar 2,80 persen dengan berada pada level 30.316. Indeks S&P 500 naik 3,06 persen dengan berada pada level 3790. Kemudian indeks Nasdaq naik 3,34 persen dengan berada pada level 11.176.Saham-saham yang melonjak adalah Twitter Inc dengan naik 22,2 persen. Kemudian ada Carnival Corp yang naik 13,28 persen serta Caesars Entertaiment yang naik 11,42 persen. Disusul dengan Goldman Sachs dan JP Morgan Chase yang naik masing-masing sebesar 5,2 persen dan 4,6 persen.Penasihat kekayaan senior di Neuberger Berman Holly Newman Kroft mengatakan bahwa rebound ini bisa bersifat sementara saat The Fed masih agresif dalam mengerek suku bunga untuk menekan inflasi."Orang-orang suka menunggu kabar baik tapi kita tidak akan memiliki pemulihan di pasar ini sampai Fed memberi sinyal bahwa mereka akan berhenti menaikkan suku bunga, dan itu tidak akan terjadi sampai inflasi mulai turun," ujar dia dikutip dari CNBC international, Rabu, 5 Oktober 2022.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November terdongkrak USD2,89 atau hampir 3,5 persen, menjadi USD86,52 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember bertambah USD2,94 atau 3,3 persen, menjadi USD91,8 per barel di London ICE Futures Exchange.Reli dua hari terjadi karena para pedagang bertaruh bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, akan mempertimbangkan pengurangan produksi besar-besaran ketika bertemu pada Rabu.