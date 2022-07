Dolar AS Kembali Buat Emas Dunia Melemah

baca juga: Produksi Emas Dalam Negeri Dinilai Positif Bagi Perekonomian Nasional

Chicago: Harga emas dunia turun pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Kondisi ini menghentikan kenaikan selama dua sesi berturut-turut yanh tertekan oleh penguatan dolar AS satu minggu menjelang keputusan Federal Reserve tentang suku bunga yang diperkirakan naik 75 basis poin.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD10,5 atau 0,61 persen menjadi USD1.700,20 per ounce. Emas terus merosot di bawah USD1.700 per ounce pada perdagangan Rabu, 20 Juli 2022.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, kembali mendekati puncak 2002 pekan lalu. Ini setelah Indeks Harga Konsumen AS mencapai tertinggi empat dekade sebesar 9,1 persen untuk tahun ini hingga Juni.Reli dolar AS kemudian mendorong pedagang pasar uang untuk bertaruh pada rekor kenaikan suku bunga Fed 100 basis poin untuk Juli. Taruhan kenaikan suku bunga itu telah turun secara signifikan, dengan konsensus sekarang untuk kenaikan 75 basis poin.Tidak ada pendorong utama untuk pelemahan baru emas kecuali rebound dolar AS yang hampir seminggu, meskipun ke level jauh di bawah tertinggi dua dekade minggu lalu."Ada konsensus umum jika dolar rebound, emas bisa kembali di bawah USD1.700 dan saya kira itulah yang Anda lihat," kata ahli strategi logam mulia di Blueline Futures Phillip Streible, dikutip dari Antara, Kamis, 21 Juli 2022.Pemulihan sentimen risiko menunjukkan pergerakan harga emas yang besar akan datang, karena ada ekspektasi bagi investor untuk pindah dari logam mulia ke aset berbunga yang lebih menguntungkan.National Association of Realtors melaporkan penjualan rumah yang ada (existing home) di AS turun 5,4 persen pada Juni dari Mei ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 5,12 juta, turun untuk bulan kelima berturut-turut dan mendukung emas. Dibandingkan dengan Juni 2021, penjualan rumah AS turun 14,2 persen.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 4,5 sen atau 0,24 persen menjadi USD18,668 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD 12,4 atau 1,44 persen menjadi USD846,5 per ounce.