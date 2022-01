Investor Nantikan Rilis Data Tiongkok, Bursa Saham Asia Pasifik Beragam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Bursa saham Asia Pasifik diperdagangkan beragam pada Senin pagi menjelang rilis data ekonomi dari Tiongkok termasuk angka Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal keempat 2021 . Nikkei 225 di Jepang naik 0,85 persen, sedangkan indeks Topix bertambah 0,68 persen.Mengutip CNBC International, Senin, 17 Januari 2022, saham Australia menambah keuntungan karena ASX 200 naik 0,11 persen. Subindeks keuangan tertimbang naik 0,33 persen dan sektor energi naik 1,15 persen. Saham Tiongkok daratan naik: Komposit Shanghai bertambah 0,17 persen di awal perdagangan, sementara komponen Shenzhen naik 0,81 persen.Saham Korea Selatan tersendat karena Kospi tergelincir 1,1 persen dan Kosdaq turun 0,99 persen. Saham Hong Kong berjuang untuk mendapatkan keuntungan karena indeks Hang Seng turun 0,57 persen. Sesi di Asia mengikuti akhir yang beragam di AS pada Jumat lalu, di mana Wall Street mencatat minggu negatif kedua berturut-turut untuk memulai tahun ini."Pasar bereaksi defensif terhadap data ekonomi AS yang mengecewakan untuk Desember karena penjualan ritel turun tajam dan produksi manufaktur menurun, terpukul oleh tiga kali lipat inflasi tinggi, kekurangan pasokan yang sedang berlangsung, dan Omicron," tulis Analis ANZ Research."Kami berharap The Fed harus merevisi perkiraan inflasi dan panduan suku bunga untuk bulan-bulan mendatang pada pertemuan minggu depan," tambahnya. mereka.Pada akhir pekan lalu, bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street bervariasi. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 201,81 poin atau 0,56 persen menjadi 35.911,81. S&P 500 naik tipis 0,08 persen menjadi 4.662,85 dan Nasdaq Composite naik 0,59 persen menjadi ditutup pada 14.893,75.Sedangkan minyak mentah berjangka Brent naik USD1,59 atau 1,9 persen ke level tertinggi dalam 2,5 bulan yaitu USD86,06 per barel. Dalam seminggu, harga minyak mentah ini telah naik 5,4 persen. Sedangkan West Texas Intermediate AS naik USD1,70, atau 2,1 persen menjadi USD83,82 per barel. Minyak mentah ini telah naik 6,3 persen dalam seminggu.Kemudian indeks dolar AS tercatat naik 0,3 persen ke level 95,157. Tetapi diperkirakan masih akan mengakhiri minggu dengan turun sekitar 0,6 persen yang akan menjadi penurunan mingguan terburuk sejak awal September. Sebelumnya, dolar AS mengalami penurunan tiga hari berturut-turut karena investor menilai isu tapering The Fed mulai mereda.