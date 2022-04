Gedung Putih: Perubahan Iklim Gerus Anggaran AS USD2 Triliun per Tahun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Gedung Putih dalam penilaiannya mengatakan banjir, kebakaran, dan kekeringan yang dipicu oleh perubahan iklim dapat menghabiskan anggaran federal Amerika Serikat (AS) per tahun secara besar-besaran pada akhir abad ini.Penilaian Kantor Manajemen dan Anggaran, yang ditugasi oleh Presiden AS Joe Biden Mei lalu, menemukan kisaran atas dampak perubahan iklim terhadap anggaran pada akhir abad ini. Temuan itu yakni dapat kehilangan pendapatan tahunan mencapai 7,1 persen atau setara dengan USD2 triliun per tahun dolar hari ini."Perubahan iklim mengancam komunitas dan sektor di seluruh negeri, termasuk melalui banjir, kekeringan, panas ekstrem, kebakaran hutan, dan angin topan (memengaruhi) ekonomi AS dan kehidupan orang Amerika sehari-hari," kata Candace Vahlsing, pejabat iklim dan sains OMB, dan ketuanya ekonom Danny Yagan, dilansir dari The Business Times, Selasa, 5 April 2022."Kerusakan di masa depan dapat mengerdilkan kerusakan saat ini jika emisi gas rumah kaca terus berlanjut," tambahnya.Analisis tersebut menemukan pemerintah federal dapat membelanjakan tambahan USD25 miliar hingga USD128 miliar per tahun untuk pengeluaran seperti bantuan bencana pesisir, banjir, tanaman dan asuransi kesehatan, pemadaman kebakaran hutan, dan banjir di fasilitas federal.Baru tahun lalu, rekor gelombang panas dan kekeringan di AS Barat menimbulkan dua kebakaran hutan besar yang melanda California dan Oregon dan termasuk yang terbesar dalam sejarah kedua negara bagian."Kekeringan parah yang telah mencengkeram bagian Barat AS sejak pertengahan 2020 kemungkinan berlanjut atau memburuk pada musim semi ini," kata Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional pada Maret.Pangkalan militer AS, termasuk Pangkalan Angkatan Udara Offutt di Nebraska dan pangkalan Angkatan Udara Tyndall di Florida, telah mengalami kerusakan miliaran dolar dalam beberapa tahun terakhir akibat banjir dan angin topan.OMB mengatakan peningkatan kebakaran hutan dapat meningkatkan biaya pemadaman kebakaran federal antara USD1,55 miliar hingga USD9,6 miliar per tahun. Hampir 12.200 gedung dan bangunan federal dapat kebanjiran saat air laut naik dengan biaya penggantian hampir USD44 miliar.