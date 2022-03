Invasi Rusia ke Ukraina Mengguncang Ekonomi Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ketidakpastian karena pengetatan kebijakan Federal Reserve

Potensi melemahnya permintaan terhadap konsumsi barang

Tekanan inflasi pada margin keuntungan perusahaan

(AHL)

Jakarta: Chief Investment Officer Wealth Management Morgan Stanley Lisa Shalett mengatakan invasi Rusia ke Ukraina menambah risiko dan ketidakpastian ke depan bagi ekonomi global Siapa pun setuju, serangan Rusia ke Ukraina sangat mengerikan. Serta menandai momen bersejarah dalam keseimbangan geopolitik, yang berimbas pada keamanan global, kebutuhan kemanusiaan, aliansi politik, dan ekonomi.Invasi Rusia ke Ukraina pada minggu lalu memicu episode derisiko di pasar keuangan global, dengan saham dijual dan harga komoditas melonjak sebagai reaksi terhadap berita tersebut. Meskipun pasar rebound pada Jumat, volatilitas kemungkinan akan tetap tinggi, karena situasi politik dan ekonomi sedang berubah.Pada saat yang sama, di Amerika Serikat (AS), pasar obligasi semakin berpotensi stagflasi, skenario inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. The Fed -yang baru-baru ini tumbuh lebih hawkish dalam rencananya untuk menaikkan suku bunga dan melonggarkan neracanya- harus mempertimbangkan trade-off antara inflasi dan pertumbuhan di tengah meningkatnya ketegangan global."Kami tidak tahu apakah konflik di Ukraina akan menciptakan efek yang bertahan lama atau hanya sesaat di pasar. Tapi kami tidak percaya sekarang adalah waktu bagi pembeli yang bersemangat untuk memasuki apa yang mungkin terlihat seperti pasar oversold," ujar Lisa Shalett dalam laporan mingguannya bertajuk Global Investment Committee Weekly, Kamis, 3 Maret 2022.Faktanya, lanjut dia, pihaknya tetap waspada terhadap tiga tantangan tambahan yang mungkin ada untuk sementara waktu dan mungkin tidak sepenuhnya diapresiasi oleh investor:Ekspektasi inflasi jangka pendek telah meningkat baru-baru ini, karena harga energi lebih tinggi, mengingat Rusia merupakan produsen utama. Sementara itu, prospek ekonomi AS secara keseluruhan tampak suram, dengan kurva imbal hasil nominal paling datar sejak awal pandemi. Meskipun beberapa pelaku pasar menganggap The Fed tidak akan melakukan pengetatan secara agresif karena konflik Ukraina, pihaknya berharap The Fed tetap pada jalurnya, meskipun kemungkinan akan memprioritaskan mendukung pertumbuhan daripada memerangi inflasi. Semua ini menunjukkan pelaksanaan kebijakan Fed menjadi semakin kompleks. Morgan Stanley juga mengharapkan pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa. Ini akan mendorong pemulihan di sektor-sektor seperti perjalanan, rekreasi, hiburan langsung, dan makan. Tetapi keuntungan untuk bisnis jasa mungkin menghadapi penurunan permintaan. Banyak perusahaan yang melayani tren "tinggal di rumah" dalam beberapa tahun terakhir mendapat manfaat dari permintaan yang luar biasa.Banyak perusahaan telah menegaskan mereka terlindung dari hambatan inflasi oleh kekuatan harga yang kuat. Tetapi kekuatan penetapan harga ini kemungkinan besar tidak berkelanjutan, dan, jika dipertahankan, hanya akan berkontribusi pada inflasi lebih lanjut. Morgan Stanley melihat tekanan yang meningkat pada perkiraan pendapatan, dengan panduan kuartal pertama yang negatif bergulir dari banyak perusahaan."Kami menyarankan investor untuk tidak melompat kembali ke pasar, meskipun penurunan baru-baru ini terlihat lebih menarik. Investor harus memperhatikan tren revisi pendapatan dan dinamika pasar obligasi untuk mendapatkan keyakinan di sekitar dasar yang dapat dibeli," jelasnya.Dia menyarakan investor untuk mempertimbangkan untuk mengkalibrasi ulang ekspektasi dan tetap berpegang pada nama berkualitas dengan arus kas yang kuat dan pencapaian pendapatan yang tidak sepenuhnya dihargai."Sektor-sektor termasuk keuangan, energi, material, layanan konsumen, dan perawatan kesehatan tampak matang untuk berinvestasi saham. Sementara kategori saham berkapitalisasi kecil di AS dan pasar negara berkembang tampaknya memiliki dukungan penilaian jangka panjang yang kuat," pungkasnya.