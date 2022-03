Diberi Sanksi Berat, Perusahaan Ramai-Ramai Boikot Ekonomi Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Menarik rilis The Batman

(ABD)

Kopenhagen: Perusahaan pelayaran terbesar di dunia MSC dan Maersk menangguhkan pengiriman peti kemas ke dan dari Rusia . Upaya tersebut memperdalam isolasi negara yang kini dipimpin Vladimir Putin karena invasinya ke Ukraina memicu eksodus perusahaan-perusahaan Barat.Barat telah memberlakukan pembatasan berat pada Rusia untuk menutup ekonominya dan memblokirnya dari sistem keuangan global. Hal tersebut akhirnya mendorong perusahaan untuk menghentikan penjualan, memutuskan hubungan, dan membuang investasi senilai puluhan miliar dolar.Pembatasan tersebut telah membuat Rusia menjadi daerah terlarang bagi banyak kapal peti kemas milik asing di dunia. Kondisi itu dengan menutup wilayah udara untuk pesawat Rusia, menutup beberapa bank Rusia dari jaringan keuangan global Swift, dan membatasi kemampuan Moskow untuk menggunakan cadangan devisa USD630 miliarnya."Kami sudah (Rusia dan Belarusia) pada peringkat rendah. Setelah konflik, kami menganggap mereka tidak dapat diinvestasikan," kata Stephen Bird, Kepala Eksekutif Manajer Aset senilai USD727 miliar, dilansir dari The Business Times, Rabu, 2 Maret 2022.Perusahaan energi BP dan Shell telah meninggalkan posisi bernilai miliaran dolar. Sementara bank-bank terkemuka, maskapai penerbangan, pembuat mobil, dan banyak lagi telah memotong pengiriman, mengakhiri kemitraan dan menyebut tindakan Rusia tidak dapat diterima.Grup minyak dan gas TotalEnergies mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi menyediakan modal untuk proyek-proyek baru di Rusia. Sementara perusahaan peralatan telekomunikasi Finlandia Nokia bergabung dengan saingannya Ericsson dengan mengatakan akan menghentikan pengiriman ke Rusia untuk mematuhi sanksi.Perusahaan kartu pembayaran AS Visa dan Mastercard telah memblokir beberapa lembaga keuangan Rusia dari jaringan mereka. Pembuat mobil dan truk besar, termasuk Volvo Cars, AB Volvo, General Motors dan dan Harley-Davidson, juga telah memotong ekspor ke Rusia.Ford Motor, yang memiliki 50 persen saham di tiga pabrik Rusia, belum berkomentar tentang rencananya. Menanggapi eksodus, Perdana Menteri Rusia mengatakan negara itu akan memberlakukan pembatasan sementara pada investor asing yang ingin keluar dari aset Rusia untuk memastikan mereka mengambil keputusan yang tidak didorong oleh tekanan politik.Perusahaan induk Facebook Meta Platforms akan membatasi akses ke outlet media Pemerintah Rusia RT dan Sputnik pada platformnya di seluruh Uni Eropa, sejalan dengan langkah serupa oleh perusahaan teknologi besar AS. YouTube juga memblokir saluran yang terhubung ke RT dan Sputnik di seluruh Eropa, kata perusahaan yang dioperasikan oleh Google Alphabet Inc.Kemudian Warner Bros mengatakan telah menarik rilis The Batman minggu ini dari layar Rusia, menyusul pengumuman dari Walt Disney Co mereka akan menghentikan rilis film teater di Rusia.Beberapa investor terkait negara bagian AS telah vokal dalam menetapkan ekspektasi untuk perusahaan. Bendahara Connecticut Shawn Wooden mengatakan dia akan mengarahkan dana pensiun negara bagian untuk menjual aset Rusia, salah satu langkah paling langsung oleh pejabat pensiun AS hingga saat ini dalam menanggapi invasi."Kami perlu mengirim tanggapan yang sangat jelas dan tegas bahwa California tidak akan mendukung agresi Rusia," kata Bendahara California Fiona Ma dalam pernyataan yang menyatakan dukungan untuk melepaskan aset Rusia dari dana pensiun negara bagian, beberapa yang terbesar di Amerika Serikat.Sedangkan Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus yang dikatakan tidak dirancang untuk menduduki wilayah tetapi untuk menghancurkan kemampuan militer tetangga selatannya dan menangkap apa yang dianggapnya sebagai nasionalis berbahaya.