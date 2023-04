Wall Street Cerah, Nasdaq Paling Ngegas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Sejumlah saham di Wall Street menghijau pada penutupan perdagangan kemarin. Indeks saham unggulan di Amerika Serikat (AS) tersebut naik semua karena kemungkinan kenaikan suku bunga oleh The Fed semakin mengecil.Pantauan Medcom.id, Jumat, 14 April 2023, Nasdaq naik paling kencang sebesar 1,99 poin, S&P 500 naik 1,33 poin dan Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 1,14 poin. Kenaikan indeks saham tersebut mengikuti terkoreksinya US treasury bertenor 30 dan 10 tahun sebesar 0,004 persen dan 0,001 persen.Kenaikan indeks ditopang beberapa saham digital yang akan mendapatkan dampak besar ketika suku bunga Fed melandai atau turun yakni Amazon.inc, Netflix Inc, Zoom Video yang masing-masing naik 4,67 persen, 4,58 persen serta 3,96 persen. Apple Inc juga naik 3,41 persen. Walt Disney Co naik 2,96 persen.Sementara itu saham-saham yang melemah adalah Baudi Inc yang turun sebesar 2,69 persen. Disusul Old Dominion melemah 2,14 persen, serta IBM yang turun sebesar 0,49 persen.Sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) AS naik 0,1 persen pada Maret, di bawah perkiraan pasar; dan tingkat inflasi tahunan melambat menjadi 5,0 persen dari 6,0 persen, level terendah sejak Mei 2021. Tidak termasuk makanan dan energi, IHK inti meningkat 0,4 persen dan 5,6 persen, keduanya sesuai perkiraan.Perlambatan tingkat inflasi menandakan Federal Reserve akan segera mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya. Ini juga yang membuat Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,6 persen mengikuti data inflasi yang memberikan dukungan terhadap emas.