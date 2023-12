Wall Street Kompak Naik, Dow Jones Melesat 0,82%

Advertisement

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) menghijau kembali pada penutupan perdagangan kemarin. Wall Street masih naik walaupun sinyal pengetatan suku bunga The Fed masih ada untuk mencapai target.Dikutip dari Investing.com, Sabtu 2 Desember 2023, Indeks komposit S&P500 naik 0,59 persen atau 26,83 bps. Indeks komposit Nasdaq naik 0,55 persen. Kemudian indeks komposit Dow Jones Industrial Avarege (DJIA) naik 0,82 persen. Kenaikan itu juga diikuti dengan penurunan imbal hasil treasury AS 10 tahun sebesar 0,141 persen.Saham yang alami kenaikan adalah Paramont Global, Warner Bros, Airbnb Inc, Nike Inc, serta Caterpillar Inc. Kemudian saham yang turun adalah Intel Corp, Microsoft Corp, Walmart Inc dan Netfix Inc.Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS, ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, naik tiga persen di Oktober. Departemen Perdagangan melaporkan inflasi mendingin di tengah suku bunga yang tinggi.Indeks PCE memperhitungkan bagaimana konsumen mengubah perilaku mereka sehubungan dengan kenaikan harga dan merupakan ukuran yang lebih luas dari perilaku konsumen dibandingkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).Melansir Xinhua, Jumat, 1 Desember 2023, angka terakhir muncul setelah pengukuran pada bulan Juni melambat menjadi 3,2 persen secara tahunan, yaitu dari 4 persen di bulan Mei, sebelum meningkat menjadi 3,4 persen di bulan Juli, Agustus dan September, yang mengindikasikan berlanjutnya tekanan inflasi.Ekspektasi bahwa The Fed akan selesai menaikkan suku bunga dan akan beralih ke postur pelonggaran pada tahun 2024 telah membantu mendukung reli kuat di Wall Street yang telah membuat Dow Jones Industrial Average naik lebih dari 8 persen selama sebulan terakhir ke level tertinggi baru di tahun 2023.Powell mengatakan level tersebut saat ini masih jauh di atas target bank sentral. Memperhatikan bahwa inflasi inti telah berada pada tingkat tahunan sebesar 2,5 persen selama enam bulan terakhir.“Walaupun angka inflasi yang lebih rendah dalam beberapa bulan terakhir cukup baik, kemajuan tersebut harus terus berlanjut jika kita ingin mencapai tujuan sebesar 2 persen. Inflasi masih berjalan jauh di atas target, namun bergerak ke arah yang tepat,” ujar dia.