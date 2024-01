Harga Emas Dunia Melemah 0,06%

baca juga: Ketidakpastian Global Buat Harga Emas Dunia Berkilau

New York: Harga emas dunia melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas dunia melemah setelah data-data terkini Amerika Serikat (AS) membuat investor melakukan aksi wait and see.Melansir Investing.com, harga emas dunia acuan XAU/USD melemah 0,06 persen atau 1,23 poin ke level USD2.047 per ons pada pembukaan perdagangan Senin, 15 Januari 2024. Harga emas dunia naik 6,72 persen dalam setahun.Pertumbuhan inflasi utama di Amerika Serikat (AS) Desember menyebabkan ketidakpastian di pasar. Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun-ke-tahun meningkat menjadi 3,4 persen, naik dari 3,1 persen pada November.Data-data inflasi membuat para pejabat Federal Reserve (The Fed) mencari tanda-tanda pelonggaran kenaikan harga sebelum memutuskan kemungkinan penurunan suku bunga tahun ini. Inflasi AS saat ini melampaui ekspektasi ekonom, yang berdampak pada pergerakan harga emas sehingga terkoreksi.Sementara itu Indeks Harga Produsen (CPI) turun 0,1 persen bulan lalu setelah revisi penurunan 0,1 persen di November. Data inflasi terbaru sedikit lebih rendah dari perkiraan karena para ekonom memperkirakan angka inflasi lainnya tidak berubah. "Penurunan indeks permintaan akhir Desember disebabkan oleh penurunan harga barang permintaan akhir sebesar 0,4 persen," kata laporan itu.Laporan tersebut mencatat dalam 12 bulan terakhir, inflasi produsen naik satu persen, turun tajam dari perkiraan konsensus yang memperkirakan kenaikan tahunan sebesar 1,3 persen.Sementara itu, PPI inti, yang tidak mencakup harga makanan dan energi yang berfluktuasi, tidak berubah selama tiga bulan berturut-turut. Untuk tahun ini, PPI Inti meningkat 1,8 persen pada periode yang sama, di bawah angka November dan perkiraan analis masing-masing sebesar dua persen dan 1,9 persen.Pasar emas melihat momentum baru dalam reaksi awalnya terhadap data inflasi terbaru karena mendukung ekspektasi Federal Reserve memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga lebih awal dari perkiraan.Menurut CME FedWatch Tool, pasar melihat kemungkinan lebih dari 80 persen Federal Reserve menurunkan suku bunga Fed Funds pada Maret. Dia menuturkan yang membantu mendukung momentum bullish emas adalah meningkatnya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga pada awal Maret.