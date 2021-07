Wall Street Rontok, Saham Amazon Penyebabnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham -saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street , berakhir lebih rendah pada perdagangan Jumat waktu setempat. Penurunan ini terjadi setelah hasil kuartalan yang mengecewakan dari perusahaan raksasa e-commerce AS Amazon Melansir Xinhua, Sabtu, 31 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun 149,06 poin atau 0,42 persen menjadi 34.935,47. Sementara indeks S&P 500 turun 23,89 poin atau 0,54 persen menjadi 4.395,26. Indeks Komposit Nasdaq turun 105,59 poin atau 0,71 persen menjadi 14.672,68.Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor konsumen dan energi memimpin penurunan masing-masing turun 2,77 persen dan 1,76 persen. Sedangkan sektor bahan naik 0,4 persen, menjadi kelompok berkinerja terbaik.Saham Amazon jatuh lebih dari tujuh persen setelah perusahaan itu gagal memenuhi perkiraan analis untuk pendapatan dalam hasil kuartal kedua. Ini juga memberikan prospek pendapatan kuartal ketiga yang lebih lemah dari perkiraan.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan delapan dari 10 saham teratas menurut beratnya dalam indeks S&P AS Listed China 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Investor melihat indikator utama pada inflasi AS. Departemen Perdagangan AS melaporkan, tidak termasuk makanan dan energi, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) meningkat 0,4 persen bulan lalu.Apa yang disebut indeks harga PCE inti melonjak 3,5 persen pada Juni dari tahun lalu, menyusul kenaikan 3,4 persen tahun-ke-tahun pada Mei. Indeks harga PCE inti adalah ukuran inflasi pilihan Federal Reserve untuk target dua persen yang fleksibel.(AHL)