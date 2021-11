AS Tambah Selusin Perusahaan Tiongkok dalam Daftar Hitam Perdagangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) menempatkan selusin perusahaan Tiongkok dalam daftar hitam perdagangannya. Upaya itu dikaitkan dengan masalah keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Mengutip dalam beberapa kasus, mereka mengembangkan upaya komputasi kuantum militer Tiongkok Mengutip Channel News Asia, Jumat, 26 November 2021, Departemen Perdagangan AS juga mengatakan beberapa entitas dan individu dari Tiongkok dan Pakistan ditambahkan ke Daftar Entitas Departemen Perdagangan karena berkontribusi pada kegiatan nuklir Pakistan atau program rudal balistik.Tindakan AS terbaru terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington atas status Taiwan dan masalah perdagangan. Secara total, 27 entitas baru ditambahkan ke daftar dari Tiongkok, Jepang, Pakistan, dan Singapura.Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan dalam sebuah pernyataan, daftar baru akan membantu mencegah teknologi AS dari mendukung pengembangan kemajuan militer serta kegiatan non-proliferasi Tiongkok dan Rusia. Hal itu seperti kegiatan nuklir Pakistan yang tidak dijaga atau program rudal balistik.Kedutaan Tiongkok di Washington menuduh Amerika Serikat menggunakan konsep keamanan nasional yang menyeluruh dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan dan membatasi perusahaan Tiongkok dengan segala cara yang memungkinkan."Tiongkok dengan tegas menentang itu," kata Juru Bicara Kedutaan Tiongkok di Washington Liu Pengyu.Dia mengatakan Amerika Serikat harus mengikuti semangat pertemuan virtual antara Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping pekan lalu dan bertemu dengan Tiongkok di tengah jalan alih-alih melangkah lebih jauh ke jalan yang salah.Departemen Perdagangan AS mengatakan Hangzhou Zhongke Microelectronics, Hunan Goke Microelectronics, New H3C Semiconductor Technologies, Xi'an Aerospace Huaxun Technology, dan Yunchip Microelectronics ditempatkan pada daftar entitas Departemen Perdagangan atas dukungan mereka terhadap modernisasi militer Tentara Pembebasan Rakyat.Kemudian menambahkan Laboratorium Nasional Hefei untuk Ilmu Fisika di Microscale, QuantumCTek, dan Shanghai QuantumCTeck ke dalam daftar untuk memperoleh dan mencoba memperoleh barang-barang asal AS guna mendukung aplikasi militer.Departemen Perdagangan AS ingin menghentikan militer Tiongkok mengembangkan teknologi kontra-silumannya, yang dapat mencakup peralatan seperti radar canggih, dan aplikasi kontra-kapal selam seperti sensor bawah laut.