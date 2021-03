Bitcoin Terus Anjlok dari Rekor Tertinggi, Tergerus Rp42 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bitcoin merosot 6,39 persen menjadi USD43.165,78 atau setara Rp616,8 juta pada perdagangan Minggu, 28 Februari 2021. Bitcoin tergelincir USD2.944,20 (setara Rp42 juta) dari penutupan perdagangan sebelumnya.Melansir Antara, Senin, 1 Maret 2021, bitcoin, mata uang kripto terbesar dan paling terkenal di dunia, telah anjlok 26 persen dari level tertinggi tahun ini di USD58.354,14 pada 21 Februari 2021.Penurunan tersebut terjadi ketika bitcoin melonjak di tengah meningkatnya keyakinan bahwa mata uang digital itu akan menjadi sarana investasi dan pembayaran utama.Perusahaan besar seperti Bank New York Mellon, manajer aset BlackRock Inc dan raksasa kartu kredit Mastercard Inc telah mendukung mata uang kripto tersebut. Tesla Inc, Square Inc, dan MicroStrategy Inc telah berinvestasi dalam bitcoin.Sementara ether, koin yang terhubung ke jaringan blockchain (sistem penyimpanan data digital yang terdiri dari banyak server) ??????ethereum, juga melemah 8,88 persen menjadi USD1.329,46 pada Minggu. ??????Ethereum kehilangan USD129,57 dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.(AHL)