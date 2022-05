Harga Emas Dunia Kinclong

Chicago: Harga emas dunia menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB) seiring membaiknya sentimen risiko di pasar keuangan.Mengutip Antara, Rabu, 18 Mei 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD4,9 atau 0,27 persen menjadi USD1.818,90 per ons.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,79 persen menjadi 103,3620.Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa penjualan ritel AS tumbuh 0,9 persen pada April. Total indeks produksi industri AS meningkat 1,1 persen dengan output manufaktur naik 0,8 persen.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 19,9 sen atau 0,92 persen, menjadi USD21,75 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD18,1 atau 1,96 persen menjadi USD943,4 per ons.