Harga Minyak Dunia Melonjak

New York: Harga minyak dunia memperpanjang kenaikan pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Reli penguatan dapat terjadi karena para pedagang menguraikan data persediaan bahan bakar Amerika Serikat (AS) Mengutip Xinhua, Kamis, 9 Juni 2022, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli bertambah USD2,7 atau hampir 2,3 persen, menjadi USD122,11 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik USD3,01 atau 2,5 persen menjadi USD123,58 per barel di London ICE Futures Exchange.Kenaikan terjadi setelah data menunjukkan permintaan bensin AS naik meskipun harga pompa mencatat rekor. Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan persediaan minyak mentah negara itu meningkat dua juta barel dalam pekan yang berakhir 3 Juni, sementara total persediaan bensin motor turun 800 ribu barel.Analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan publikasi EIA menunjukkan penurunan 2,9 juta barel dalam persediaan minyak mentah dan kenaikan dua juta barel dalam stok bensin. Sementara itu, harga minyak terus mendapat dukungan dari prospek permintaan yang lebih tinggi di Tiongkok.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat bergerak turun pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) menghentikan kenaikan beruntun dua hari. Investor terus memantau perkembangan tingkat inflasi dan imbal hasil obligasi karena bisa menjadi penanda pergerakan ekonomi.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 269,24 poin atau 0,81 persen menjadi 32.910,90. Kemudian S&P 500 merosot 44,91 poin atau 1,08 persen menjadi 4.115,77. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq turun 88,96 poin atau 0,73 persen menjadi 12.086,27.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor real estat dan material masing-masing turun 2,43 persen dan 2,1 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor energi naik 0,15 persen, satu-satunya kelompok yang memperoleh keuntungan.