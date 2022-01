Omicron Meledak, OPEC+ Diperkirakan Tidak Ubah Rencana Kenaikan Produksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

London: Negara-negara produsen minyak terbesar dunia dan memiliki pengaruh signifikan melakukan pertemuan untuk membahas fase berikutnya dari kebijakan produksi. Hal itu karena para investor energi mempertimbangkan dampak potensial dari melonjaknya kasus varian covid-19 baru yang bernama Omicron Mengutip CNBC International, Rabu, 5 Januari 2022, OPEC dan sekutu non-OPEC, yang dikenal secara kolektif sebagai OPEC+, dijadwalkan mengadakan konferensi video mulai pukul 1 siang waktu London.OPEC+ telah menaikkan target produksinya setiap bulan sejak Agustus sebesar 400 ribu barel per hari dan analis energi secara luas memperkirakan kelompok itu akan tetap pada kebijakan tersebut untuk Februari. Hal dimaksud dengan mengutip tekanan dari AS untuk meningkatkan pasokan dan tidak ada pembatasan covid baru yang besar.Dipimpin Arab Saudi dari OPEC dan pemimpin non-OPEC, Rusia, aliansi energi ini sedang dalam proses melepas rekor pengurangan pasokan sekitar 10 juta barel per hari. Pengurangan produksi bersejarah diberlakukan pada April 2020 untuk membantu pasar energi setelah pandemi virus korona melemahkan permintaan minyak mentah."Harga minyak masih berada di sekitar USD80 per barel, itu mungkin lebih tinggi dari yang (Presiden AS) Joe Biden ingin," kata Redaktur Pelaksana OPEC dan Berita Timur Tengah S&P Global Platts Herman Wang.S&P Global Platts berpandangan OPEC+ kemungkinan tetap pada kenaikan produksi yang direncanakan."Dan kemudian Anda melihat ketahanan pasar sejauh ini terhadap omicron, yang tentu saja OPEC anggap ringan dan berumur pendek. Jadi, ada banyak optimisme seputar apa yang akan dilakukan permintaan meskipun ada prediksi kelebihan pasokan yang menjulang di kuartal pertama," kata Wang."Saya pikir kita akan mencari OPEC+ untuk melanjutkan kenaikan 400 ribu barel per hari pada pertemuan ini. Apa yang akan mereka lakukan pada pertemuan Februari dan pertemuan Maret, itu adalah masalah untuk lain waktu," tambahnya.Harga minyak naik lebih dari 50 persen pada tahun lalu, dengan investor energi optimistis bahwa varian Omicron yang sangat menular mungkin tidak separah yang ditakuti. Keyakinan itu muncul meskipun infeksi covid mencapai rekor tertinggi baru, dengan AS melaporkan rekor harian global lebih dari satu juta infeksi hanya dalam 24 jam.