Pasar Tenaga Kerja AS Menguat, Wall Street Berbalik Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Wall Street membukukan kenaikan moderat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Laporan pekerjaan bulanan mengindikasikan pasar tenaga kerja yang kuat dan kemungkinan akan menjaga Federal Reserve (Fed) di jalurnya untuk mempertahankan sikap kebijakan hawkish-nya. Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 139,92 poin atau 0,40 persen menjadi 34.818,27. Indeks S&P 500 bertambah 15,45 poin atau 0,34 persen menjadi 4.545,86. Indeks Komposit Nasdaq menguat 40,98 poin atau 0,29 persen menjadi 14.261,50.Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor real estat terangkat 2,02 persen, memimpin kenaikan. Sementara itu, sektor industrial tergelincir 0,7 persen, menjadikannya kelompok berkinerja terburuk. Untuk minggu ini indeks Dow Jones tergelincir 0,1 persen, indeks S&P 500 naik tipis 0,1 persen dan Nasdaq menguat 0,7 persen.Laporan ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan akselerasi perekrutan yang cepat oleh pengusaha sementara upah terus naik, meskipun tidak cukup untuk mengimbangi inflasi.Pengusaha AS menambahkan 431 ribu pekerjaan pada Maret, sedikit di bawah perkiraan 490 ribu tetapi masih menunjukkan kenaikan pekerjaan yang kuat. Tingkat pengangguran turun menjadi 3,6 persen, terendah baru dalam dua tahun sementara pendapatan rata-rata per jam naik 5,6 persen pada basis tahun ke tahun.Laporan tersebut meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral kemungkinan akan menjadi lebih agresif dalam menaikkan suku bunganya, ketika berusaha untuk mengekang inflasi saat bank sentral melepaskan kebijakan moneternya yang longgar."Kenaikan pekerjaan luas, lebih banyak orang akan kembali ke kantor," kata Ahli Strategi investasi senior Allspring Global Investments, Brian Jacobsen dikutip dari Antara, Sabtu, 2 April 2022."Jika data lain antara sekarang dan pertemuan Fed berikutnya tetap cerah, Fed kemungkinan akan merasa nyaman menaikkan 50 basis poin dan mengumumkan ikhtisar agresif dari neracanya." jelas dia.Ekspektasi untuk kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan bank sentral Mei berdiri di 73,3 persen, menurut Alat FedWatch CME.Pada pertemuan Maret The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, kenaikan pertama sejak 2018, dan sejumlah pembuat kebijakan bank sentral telah mengindikasikan mereka siap untuk kenaikan suku bunga yang lebih besar.Data lain pada Jumat, 1 April 2022, menunjukkan aktivitas manufaktur AS secara tak terduga melambat pada Maret, meskipun tetap kuat di wilayah ekspansi, karena rantai pasokan yang ketat terus memberikan tekanan pada harga input.Setelah laporan penggajian, imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak dan bagian kurva imbal hasil yang diawasi ketat antara obligasi dua tahun dan 10-tahun, yang dilihat oleh banyak orang sebagai indikator resesi yang andal, terbalik untuk ketiga kalinya minggu ini.Pengecer video game GameStop Corp, bagian dari hiruk-pikuk perdagangan "saham meme" tahun lalu, menyerahkan keuntungan awal dan berakhir turun 0,95 persen setelah mengumumkan rencana untuk meminta persetujuan pemegang saham untuk pemecahan saham.Apple Inc turun 0,17 persen setelah J.P. Morgan menghapus saham dari "daftar fokus" analisnya bersama dengan Qualcomm yang merosot 3,81 persen. Volume transaksi di bursa AS mencapai 11,45 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 13,78 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.