The Fed: Manufaktur AS Menguat di April 2022

New York: Produksi di pabrik-pabrik Amerika Serikat (AS) meningkat lebih dari yang diharapkan pada April di tengah berlanjutnya permintaan yang kuat untuk kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya. Kondisi itu pada akhirnya membantu menopang aktivitas manufaktur Mengutip The Business Times, Jumat, 20 Mei 2022, Federal Reserve mengatakan produksi manufaktur meningkat 0,8 persen bulan lalu setelah kenaikan serupa di Maret. Ekonom yang disurvei memperkirakan produksi pabrik akan naik 0,4 persen. Produksi melonjak 5,8 persen dibandingkan dengan April 2021.Tetapi manufaktur, yang menyumbang 12 persen dari ekonomi, menghadapi tantangan dari kemacetan rantai pasokan baru karena invasi Rusia ke Ukraina dan kebijakan tanpa toleransi Tiongkok terhadap covid-19 Indeks aktivitas pabrik national Institute for Supply Management mencapai level terendah lebih dari satu setengah tahun di April. Sebuah survei dari Fed New York menunjukkan aktivitas pabrik di negara bagian New York turun pada Mei untuk ketiga kalinya tahun ini.Dolar, yang telah naik setidaknya 2,7 persen terhadap mata uang mitra dagang utama Amerika Serikat sejak The Fed mulai menaikkan suku bunga pada Maret, juga dapat merusak permintaan ekspor dan melemahkan manufaktur.Produksi di pabrik mobil meningkat 3,9 persen bulan lalu setelah meningkat 8,3 persen di Maret. Sebagian besar industri barang tahan lama membukukan keuntungan, dengan hanya produk mineral non-logam, peralatan listrik, peralatan dan komponen, serta furnitur dan produk terkait yang mencatat kerugian.Kenaikan produksi manufaktur di April dikombinasikan dengan peningkatan 1,6 persen di pertambangan untuk mengangkat produksi industri 1,1 persen. Itu mengikuti kenaikan 0,9 persen di Maret.