Panel OPEC+ Rekomendasikan untuk Tetap Naikkan Produksi Minyak

London: Panel Menteri OPEC+ telah merekomendasikan agar kelompok produsen minyak tetap berpegang pada pakta yang ada untuk menaikkan produksi minyak sebesar 400 ribu barel per hari (bph) pada November. Rekomendasi itu terlontar meskipun konsumen meminta lebih banyak produksi minyak dengan harga yang lebih murah.Sumber OPEC+ mengatakan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), Rusia, dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, berada di bawah tekanan dari konsumen besar. Konsumen itu seperti Amerika Serikat (AS) dan India, untuk menambah pasokan ekstra guna mendinginkan harga yang melonjak 50 persen pada tahun ini.Mengutip Channel News Asia, Selasa, 5 Oktober 2021, harga minyak brent naik di atas USD80 per barel pada bulan lalu dan menambah tekanan inflasi global serta mengancam pemulihan dari pandemi covid-19. Panel Menteri OPEC+, yang dikenal sebagai JMMC, yang memantau pasar berkumpul untuk pembicaraan daring menjelang pertemuan tingkat menteri penuh.Kelompok itu sepakat pada Juli untuk meningkatkan produksi sebesar 400 ribu barel per hari hingga setidaknya April 2022 untuk menghapus 5,8 juta barel per hari dari pengurangan produksi yang ada, sudah jauh berkurang dari pembatasan yang diberlakukan selama pandemi covid-19.Sumber OPEC+ mengatakan panel mengakhiri pertemuannya dengan rekomendasi bahwa kelompok tersebut tetap pada kebijakan yang ada. "Ada seruan untuk lebih banyak peningkatan produksi oleh OPEC+. Kami takut dengan gelombang keempat korona, tidak ada yang mau membuat langkah besar," salah satu sumber OPEC+ mengatakan.Seorang pejabat senior Presiden AS Joe Biden bertemu Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Arab Saudi pada pekan lalu, dengan mengatakan minyak menjadi perhatian. India, konsumen minyak besar lainnya, telah mendorong lebih banyak pasokan.