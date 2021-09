Krisis Evergrande Dimanfaatkan Investor untuk Aksi Jual

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tokyo: Di tengah krisis yang dialami Evergrande , saham media sosial dan perusahaan lelang Amerika Serikat (AS) jatuh. Ini sebagai bentuk reaksi berantai tentang tingginya valuasi saham, sehingga membuat investor melakukan aksi jual.Meskipun tidak memerlukan penyelidikan yang berlebihan untuk memahami mengapa komoditas dan saham bank berguncang di pusaran di sekitar Evergrande , hubungannya dengan saham seperti Twitter Inc. atau EBay Inc tampak tak kelihatan."Anda memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Jadi akan ada penghilangan risiko yang tidak rasional yang tidak terhubung secara logis," kata Kepala Strategi di National Securities, Art Hogan, tentang krisis Evergrande dikutip dari Japan Times, Selasa, 21 September 2021.Jadi, meskipun mungkin tidak ada hubungan yang jelas antara beberapa saham teknologi AS dan Tiongkok. Valuasi setinggi langit selama berbulan-bulan menjadi alasan yang cocok untuk penurunan ini."Evergrande mungkin tampak seperti alasan yang lemah, tetapi kekalahan itu serupa dengan setengah lusin penurunan pasar lainnya," jelas dia.Faktanya, investor mengambil kesempatan untuk menjual di pasar. Indeks Russell 2000 dari perusahaan yang lebih kecil, biasanya dianggap lebih berorientasi AS dan dengan eksposur internasional yang lebih sedikit daripada S&P 500, memimpin penurunan, jatuh sebanyak 3,6 persen pada Senin, 20 September 2021. Indeks bank regional, diisi dengan perusahaan seperti Bank of Hawaii Corp dan PacWest Bancorp, turun 3,9 persen.iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF turun lebih dari dua persen. Sementara Twitter, yang tidak dapat diakses secara langsung di Tiongkok, jatuh lebih dari empat persen. Perusahaan lainnya yang hanya beroperasi di AS, seperti jaringan supermarket Kroger Co juga jatuh. Dengan kata lain, banyak aset yang mengalami aksi jual oleh investor.Pengembang real estat Tiongkok memiliki kewajiban senilai sekitar USD300 miliar, lebih banyak daripada pengembang properti lainnya di dunia. Bloomberg telah melaporkan, utang menyumbang sekitar 16 persen dari pasar obligasi dolar Tiongkok.Tetapi investor juga menghadapi banyak kekhawatiran lain seperti melemahnya perkiraan pendapatan, pergeseran dalam kebijakan Federal Reserve, ketidakpastian di Washington dan banyak lagi."Dengan valuasi yang tinggi, pertemuan Fed besok, kami memiliki badai yang sempurna untuk hari yang sangat sulit hari ini," kata Kepala Strategi Penelitian dan Manajer Portofolio untuk AlphaSimplex Group, Katy Kaminski.