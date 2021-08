Harga Minyak Dunia Ambruk

New York: Harga minyak dunia bergerak turun pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu WIB). Penurunan terjadi karena para pedagang khawatir dengan prospek permintaan di tengah penyebaran varian delta covid-19 yang berlangsung cepat.

Penurunan harga minyak terjadi saat para pedagang mengkhawatirkan penyebaran varian delta dan potensi dampaknya terhadap permintaan energi. Di sisi lain, lonjakan dolar AS juga berdampak pada harga minyak lantaran membebani pedagang.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,58 persen menjadi 92,7918 pada akhir perdagangan Jumat.



Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS. Untuk minggu ini, patokan minyak mentah AS turun 7,7 persen, sementara Brent turun 6,2 persen.

Mengutip Antara, Sabtu, 7 Agustus 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman September turun 81 sen dolar AS menjadi USD68,28 per barel di New York Mercantile Exchange.Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 59 sen dolar AS menjadi USD70,70 per barel di London ICE Futures Exchange.(Des)