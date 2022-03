Redam Ledakan Harga, IEA Setuju Lepaskan 60 Juta Barel Stok Minyak Usai Invasi Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tokyo: Menteri Industri Jepang Koichi Hagiuda mengatakan negara-negara anggota Badan Energi Internasional (IEA) sepakat untuk melepaskan 60 juta barel dari cadangan minyak . Keputusan itu diambil ketika Amerika Serikat (AS) dan sekutunya berusaha untuk mendinginkan harga minyak yang melonjak akibat invasi Rusia ke Ukraina.Hagiuda menambahkan setengah volume akan datang dari Amerika Serikat . "Kami telah sepakat bahwa (anggota) IEA secara keseluruhan akan membuat pelepasan minyak terkoordinasi dengan total 60 juta barel," kata Hagiuda, setelah pertemuan tingkat menteri luar biasa dari 31 anggota IEA, dilansir dari The Business Times, Rabu, 2 Maret 2022.Pasar minyak tidak tergerak oleh berita tersebut, dengan minyak mentah Brent naik di atas USD106 per barel -tertinggi sejak 2014. Harga melonjak karena beberapa pembeli menghindari barel Rusia setelah sekutu Barat memberlakukan sanksi terhadap Moskow, sementara pasokan di seluruh dunia telah diperketat karena permintaan ekonomi melonjak.Gangguan dari Rusia, salah satu produsen minyak utama dunia yang mengekspor sekitar 4 juta-5 juta barel per hari (bph) minyak mentah, dapat mengirim harga lebih tinggi lagi. Menteri Energi AS Jennifer Granholm memimpin pertemuan IEA yang berbasis di Paris yang telah mengoordinasikan tiga pelepasan stok minyak darurat di masa lalu.Didirikan pada 1974 sebagai pengawas energi, salah satu peran utama IEA sebagai membantu mengoordinasikan tanggapan kolektif terhadap gangguan besar dalam pasokan minyak. November lalu, AS mengumumkan pelepasan 50 juta barel dari cadangan minyak strategis AS, langkah yang dilakukan bersama dengan negara-negara konsumen minyak.IEA tidak mengawasi operasi tersebut dan mengatakan pada saat itu hanya menanggapi secara kolektif gangguan pasokan besar. IEA terakhir mengoordinasikan pelepasan di tengah gangguan pasokan minyak yang ditimbulkan oleh Perang Saudara Libya pada 2011.Tiongkok, konsumen dan importir terbesar nomor dua di dunia, tidak pernah secara resmi berkomitmen untuk langkah itu dan malah membeli lebih banyak untuk cadangannya. Presiden AS Joe Biden telah menghadapi kritik keras dari lawan politik yang mengatakan kebijakan ramah iklimnya telah membatasi produksi energi AS dan menaikkan harga energi.Amerika Serikat bertanggung jawab atas sekitar setengah dari cadangan minyak strategis dunia dan 29 anggota IEA lainnya -termasuk Inggris, Jerman, Jepang, dan Australia- diharuskan menyimpan minyak dalam cadangan darurat yang setara dengan 90 hari impor minyak bersih.Jepang memiliki salah satu cadangan terbesar setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. IEA mengatakan bulan lalu bahwa stok minyak komersial di negara-negara OECD berada pada level terendah dalam lebih dari tujuh tahun dan menutupi hanya di bawah 60 hari permintaan di Desember.