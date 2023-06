Dolar AS Ambles

Baca juga: Dolar AS Ambruk saat The Fed Hentikan Kenaikan Suku Bunga

(ANN)

New York: Dolar AS mengalami kerugian besar pada perdagangan Kamis waktu setempat. Hal ini karena jatuhnya imbal hasil treasury AS, serta klaim pengangguran yang lebih tinggi dari perkiraan.Melansir Xinhua, Jumat, 16 Juni 2023, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, mencapai level terendah harian 102,0910, turun dari 103,20 pada Kamis pagi.Imbal hasil treasury 10-tahun kehilangan hampir tujuh basis poin menjadi 3,723 persen pada Kamis. Sementara imbal hasil treasury dua tahun melihat penurunan ringan menjadi 4,65 persen.Analis mengatakan pasar tampaknya mengabaikan sinyal Fed dari Rabu, mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut tahun ini.Biro Statistik Tenaga Kerja AS juga melaporkan aplikasi untuk klaim pengangguran adalah 262 ribu untuk pekan yang berakhir 10 Juni, lebih dari yang diperkirakan para analis.Klaim pengangguran yang berkelanjutan, yang mewakili jumlah orang yang sudah menerima tunjangan, berada di level 1.775.000 selama pekan yang berakhir 3 Juni, juga meningkat 10 ribu dari minggu sebelumnya.Menurut Departemen Perdagangan AS, penjualan ritel meningkat 0,3 persen bulan ke bulan di Mei setelah naik 0,4 persen di April. Konsumen membelanjakan lebih banyak di sebagian besar kategori pengecer, termasuk toko grosir, furnitur, dan elektronik. Mereka menghabiskan lebih sedikit di SPBU, yang dapat mencerminkan penurunan harga di SPBU."Resesi akan tertunda selama konsumen terus berbelanja," kata Ekonom di Oxford Economics Oren Klachkin.Pada akhir perdagangan, euro naik menjadi 1,0950 dolar dari 1,0836 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,2781 dolar dari 1,2668 dolar AS pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 140,3150 yen Jepang, lebih tinggi dari 139,6670 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8913 franc Swiss dari 0,8992 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3211 dolar Kanada dari 1,3313 dolar Kanada.Sementara dolar AS turun menjadi 10,5898 Krona Swedia dari 10,7148 Krona Swedia.