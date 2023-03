Investor Cemas Ada Penularan Kasus SVB Bikin Dow Jones Rontok 384 Poin!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street jeblok pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Pelemahan ini menandai akhir dari pekan yang penuh gejolak didominasi oleh krisis yang sedang berlangsung di sektor perbankan dan berkumpulnya awan badai kemungkinan resesi.Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 384,57 poin atau 1,19 persen menjadi 31.861,98. Indeks S&P 500 kehilangan 43,64 poin atau 1,10 persen menjadi 3.916,64. Indeks Komposit Nasdaq jatuh 86,76 poin atau 0,74 persen menjadi 11.630,51.Semua 11 sektor utama S&P 500 mengakhiri sesi di zona merah. Ketiga indeks mengakhiri sesi jauh di wilayah negatif, dengan saham keuangan turun paling banyak di antara sektor utama S&P 500.Melansir Antara, Sabtu, 18 Maret 2023, untuk minggu ini, sementara indeks acuan S&P 500 berakhir lebih tinggi dari penutupan Jumat lalu, Nasdaq dan Dow membukukan penurunan mingguan.SVB Financial Group mengumumkan akan mencari perlindungan kebangkrutan Bab 11, perkembangan terbaru dalam drama berkelanjutan yang dimulai minggu lalu dengan runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank, yang memicu kekhawatiran penularan di seluruh sistem perbankan global."(Aksi jual) sedikit reaksi berlebihan. Namun, ada validitas untuk beberapa kekhawatiran terkait likuiditas secara keseluruhan dan potensi krisis likuiditas," kata Wakil Presiden senior di Wealthspire Advisors di New York, Oliver Pursche.Kekhawatiran itu telah menyebar ke Eropa, ketika saham Credit Suisse tersandung akibat kekhawatiran likuiditas, mendorong para pembuat kebijakan berebut untuk meyakinkan pasar."Ini jauh lebih jauh dari sekadar penarikan dana besar-besaran di SVB atau First Republic, ini menuju ke dampak nyata kenaikan suku bunga ini terhadap modal dan neraca. Anda melihatnya berdampak pada institusi besar seperti Credit Suisse, dan itu membuat orang bingung," katanya.Selama dua minggu terakhir, indeks S&P Banking dan indeks KBW Regional Banking anjlok masing-masing sebesar 4,6 persen dan 5,4 persen, penurunan dua minggu terbesar sejak Maret 2020.First Republic Bank anjlok 32,8 persen, setelah bank mengumumkan penangguhan dividennya, membalikkan lonjakan pada Kamis yang dipicu oleh paket penyelamatan USD30 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya dari lembaga keuangan besar.Di antara rekan-rekan First Republic, PacWest Bancorp terpuruk 19,0 persen, sementara Western Alliance terjungkal 15,1 persen. Saham Credit Suisse yang diperdagangkan di AS juga ditutup melemah tajam, jatuh 6,9 persen.Investor sekarang mengalihkan pandangan mereka ke pertemuan kebijakan moneter dua hari Federal Reserve minggu depan. Mengingat perkembangan terakhir di sektor perbankan dan data yang menunjukkan pelemahan ekonomi, investor telah menyesuaikan ekspektasi mereka mengenai ukuran dan durasi kenaikan suku bunga terbatas Fed."Krisis mini perbankan ini telah meningkatkan peluang resesi dan mempercepat waktu perlambatan ekonomi," kata Pursche."Wajar jika Fed harus memeriksa kembali tindakannya, tetapi masih sangat jelas, sementara inflasi melambat, itu masih sangat memprihatinkan dan perlu dikendalikan," tambahnya.Sekilas, menurut alat FedWatch CME, pasar keuangan memperkirakan kemungkinan 60,5 persen bank sentral akan menaikkan suku bunga target utamanya sebesar 25 basis poin, dan probabilitas 39,5 persen akan membiarkan suku bunga saat ini bertahan.Sementara itu, sisi baiknya, FedEx Corp melonjak 8,0 persen setelah menaikkan proyeksi tahun fiskal saat ini. Volume perdagangan di bursa AS mencapai 19,41 miliar saham, jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 12,49 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.