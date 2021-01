Produsen Utama Sepakat tentang Produksi, Harga Minyak Dunia Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia naik tajam pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah produsen minyak utama mencapai kesepakatan tentang produksi. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya atau OPEC+ sepakat untuk sedikit meningkatkan produksi pada Februari dan Maret.Mengutip Xinhua, Rabu, 6 Januari 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari bertambah USD2,31 menjadi USD49,93 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Maret naik USD2,51 menjadi USD53,60 per barel di London ICE Futures Exchange.Menurut pernyataan OPEC dan sekutu, sebagian besar produsen OPEC+ akan mempertahankan produksi tetap stabil dalam menghadapi penguncian virus korona baru dan dua anggota, Rusia dan Kazakhstan, akan diizinkan untuk meningkatkan produksi mereka secara gabungan 75 ribu barel per hari (bph) pada Februari dan 75 ribu barel per hari lebih lanjut pada Maret.Sementara itu, Arab Saudi menjanjikan pengurangan produksi minyak secara sukarela sebesar satu juta barel per hari di luar kuota OPEC+ yang disyaratkan pada Februari dan Maret. Dalam pertemuan Desember, OPEC+ setuju untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 500 ribu barel per hari dari Januari, menempatkan pemotongan saat ini pada 7,2 juta barel per hari.Di sisi lain, indeks utama di bursa saham Wall Street ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Para investor kini mengalihkan fokus mereka ke putaran pemilihan Senat di negara bagian Georgia, Amerika Serikat.Indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 167,71 poin atau 0,55 persen menjadi 30.391,60. Sedangkan S&P 500 menguat sebanyak 26,21 poin atau 0,71 persen menjadi 3.726,86. Kemudian indeks Komposit Nasdaq meningkat 120,51 poin atau 0,95 persen menjadi 12.818,96.Sebanyak 10 dari 11 S&P 500 utama berakhir di area hijau, dengan sektor energi naik sebanyak 4,53 persen, melampaui sisanya. Sedangkan sektor real estat kehilangan 0,08 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)